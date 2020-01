Vinícius: "Marcelo me advirtió de que aquí un día eres Pelé y al otro no juegas nada"

La experiencia de Vinícius en el Real Madrid ha destacado por una continua serie de altibajos que han elevado al jugador brasileño, en ocasiones, al Olimpo de las grandes promesas, y en otras lo han relegado a una posición más delicada en la que se ha cuestionado su estado de forma.

El extremo del Real Madrid ha declarado haber asumido este nivel de exigencia que siempre pesa sobre los jugadores del club blanco. "Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada. Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota", ha declarado la joven promesa madridista en una entrevista para la revista Placar.

A pesar de las circunstancias, Vinícius se muestra tranquilo. "Dejo que las cosas sucedan de manera natural", seguro de que tarde o temprano llegará su mejor versión de juego. "Yo soy de esta manera y nunca perderé mi alegría".

El Real Madrid disputa un partido complicado contra el sexto clasificado de LaLiga Santander, el Getafe. A pesar de que la titularidad del jugador brasileño para este encuentro parece más que complicada, quizá este pueda contar con algunos minutos para reivindicarse.