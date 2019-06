Brutal pelea de Terrence Jones, exjugador NBA, en la liga filipina

El partido entre el TNT KaTropa y el Phoenix Pulse de la liga filipina de baloncesto (PBA) era un encuentro sin emoción. A falta de algo más de siete minutos por jugarse (91-72), Jones cayó al suelo en una pelea por la posición y desde el parquet golpeó a Abueva en sus partes nobles, lo que hizo que cayera al suelo quejándose de dolor.

En la siguiente jugada, el ex jugador de Houston Rockets y New Orleans Pelicans cogía un rebote y en ese momento llegaba por detrás Abueva, apodado 'The Beast', para propinarle un doloroso puñetazo desde detrás que le impactó en el cuello.

Los árbitros y los compañeros tuvieron dificultades para que los dos jugadores no acabaran a golpes. Al final Abueva resultó expulsado, lo que pareció importarle bien poco pues se puso a bailar de manera provocativa desde la banda.

Tras este lamentable suceso la liga de filipinas ha sancionado a Calvin Abueva con una suspensión indefinida y 50.000 pesos de multa (unos 850 euros), mientras que Jones fue castigado con 70.000 pesos de multa (unos 1.200 euros).