Joan Laporta, sobre el fichaje de Hazard: "No defiendo el modelo del Madrid; el nuestro es de cantera, no cartera"

Joan Laporta opinó sobre la llegada de Eden Hazard al Real Madrid. El expresidente cree que el belga es un "grandísimo jugador" y que su fichaje hará LaLiga "más competitiva".

Eso sí, Laporta habló sobre el "modelo" del Real Madrid: "No es un modelo que a mí me guste, eso de ir al mercado y desatender la cantera. Nuestro modelo es cantera, no cartera. Tampoco es garantía de nada, porque el Madrid este año no se ha comido nada".

