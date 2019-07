Los participantes recorren la distancia entre la isla del Castillo de If y Marsella. Se trata de la cárcel más icónica de la literatura, una fortaleza en el Mediterráneo en la que Edmundo Dantés fue encerrado injustamente y de la que se fugó 14 años después fingiendo ser un preso muerto.

De aquellas aguas nació el Conde de Montecristo para ejecutar su venganza... Y no, a los participantes que se meten cinco kilómetros desde la prisión del castillo hasta una playa cercana a Marsella no los tiran desde el acantilado rodeados de cadenas, aunque la travesía se llama el desafío de Montecristo.

Casi mil personas de todo el mundo salen cada año desde la roca que sustenta la prisión de If. Increíblemente, este año

el ganador masculino ha sido un chico marsellés de 16 años.

"Me he motivado yo solo, pensando en mi entrenador. Es duro, había muchas olas, pero el agua estaba bien. Mi primer año abandoné, el segundo quedé quinto y a la tercera he ganado", dice Jules Rémy.