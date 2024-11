Vicente Moreno, de dirigir a Osasuna en Liga a ayudar en Massanassa tras la DANA

De dirigir el partido de Osasuna ante el Valladolid a meterse literalmente en el fango en apenas unas horas. Vicente Moreno, nacido en Massanassa, se ha desplazado desde Pamplona a la localidad valenciana nada más terminar el partido de Liga para ayudar su familia tras la devastadora DANA que ha asolado la provincia de Valencia.

Con guantes y botas de agua, al preparador de Osasuna se le vio retirando el agua y el fango de la casa familiar, a la que llegó después de la victoria de su equipo ante el Valladolid por 1-0 con gol de Ante Budimir en un partido del que ya opinó que no se tendría que haber disputado. No obstante, antes de acudir a su pueblo Moreno ha dejado al equipo navarro en zona Champions.

Ya antes del partido liguero el entrenador rojillo no pudo contener las lágrimas al intentar mandar un mensaje de ánimo a todos los afectados por las inundaciones: "No sé si voy a poder. Quería mandar ánimo y toda la solidaridad a todas las personas que se han visto damnificadas por este desastre. A todas las personas que han perdido a sus seres queridos", empezó su discurso entre lágrimas.

"Nadie es consciente de lo que está pasando allí. Es un caos que no podemos imaginar"

"Me vais a permitir que tenga unas palabras hacia mi tierra, hacia Valencia. Todos los valencianos y la gente que no es valenciana pero que vive en Valencia... especialmente a la comarca del norte, a Massanassa... Es muy duro para ellos y para los que estamos allí y tenemos familia, amigos, vecinos e hijos. Es muy duro no poder estar allí con ellos", abundó Vicente Moreno.

"Nadie es consciente de lo que está pasando allí. Te lo puedo asegurar porque estoy en contacto constante con mis hijos. Es un caos que no podemos imaginar", declaró el técnico. "Quiero mandar un mensaje de fuerza porque somos gente trabajadora, gente dura y todos juntos, aunque ahora parezca difícil, saldremos. Saldremos de esta".

Osasuna colaborará en la reconstrucción

Su club, Osasuna, se ha volcado en la reconstrucción de Massanassa. La localidad, de unos 10.000 habitantes y situada en las afueras de Valencia, se ha visto muy duramente golpeada por las inundaciones y ha sufrido graves pérdidas humanas y materiales. Allí viven buena parte de la familia y amigos del técnico rojillo.

La entidad navarra ha contactado con el Ayuntamiento de la localidad para ponerse a su disposición y colaborar en la reconstrucción de aquellas infraestructuras municipales que más daños hayan sufrido. En las próximas semanas, el Consistorio de Massanassa y el club determinarán en qué proyecto es más necesaria y urgente la ayuda por parte de Osasuna.

El club anunció asimismo contará para ello con la colaboración de Kosner, su principal patrocinador, y de Saltoki, distribuidor en exclusiva de la marca, especializado en materiales de fontanería, electricidad y construcción y que, además, dispone de varios centros en la Comunidad Valenciana. Además, sumará el apoyo de otros patrocinadores, empresas colaboradoras, jugadores y empleados que ya han mostrado su interés en ayudar.

No obstante, Osasuna cuenta en su plantilla con un numeroso grupo de jugadores de la Comunidad Valenciana como Rubén García, Nacho Vidal, Lucas Torró, Moi Gómez; y otros con una gran vinculación como Aitor Fernández, Juan Cruz o Rubén Peña por haber jugado en equipos de la Comunidad. Además del técnico, el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, tiene a gran parte de su familia en Valencia.

