La emoción de Ancelotti tras la DANA en Valencia: "No tengo ninguna gana de hablar de fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido ante los medios antes del partido de Champions League contra el AC Milan. El técnico italiano se ha mostrado consternado por la devastación provocada por la DANA en nuestro país.

"Ha sido una semana con una tragedia y tenemos tristeza. Esta es la emoción. Estamos muy cerca de Valencia y de todos los pueblos afectados. Estamos cerca de ellos y ojalá se pueda resolver pronto. Quiero que comprendáis que hablar de fútbol es complicado. También jugar al fútbol. Nosotros somos parte de este país. Y esto afecta mucho. Por respeto para todos, intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ninguna gana para hablar de fútbol. También, para mí, es un partido especial el de mañana. Intentaré hablar lo menos posible. Gracias", ha empezado su alocución Carletto.

¿Es difícil preparar un partido así? "Sí, porque no tienes la cabeza en tu trabajo. Ha sido algo terrible. Lo vamos a preparar, porque somos profesionales. Intentaremos jugarlo y ganarlo, obviamente. Es lo que toca".

¿Ha tenido sentido jugar este fin de semana? "Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan. Los que están arriba toman esa decisión".

¿Cómo se siente? "El sentimiento es hablar lo menos posible de fútbol. Como he dicho, es nuestra profesión. Tenemos un partido importante, especial, contra el Milan, pero en un segundo plano".

¿Pierde el fútbol la ocasión de ayudar? "Hay muchas maneras de ayudar. El fútbol tenía que parar este fin de semana y después el fútbol debe ayudar".

¿Cree que al fútbol le falta pausa? ¿Es obligatorio jugarlo? "El fútbol es una fiesta y puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando tu familia está bien y todos están bien. Cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar. Para mí sí. Porque es lo más importante de lo menos importante. Pero nosotros no podemos tomar decisiones. No somos los que mandan".

Cómo valora el trofeo a mejor entrenador. "Estoy contento, el Balón de Oro ya ha pasado y hay que felicitar a todos los premiados".

¿Cómo cree que se ha gestionado esta tragedia en España? "No puedo opinar de cómo se ha gestionado esta tragedia. Debo hacer lo máximo para intentar ayudar".

¿Se ha abandonado al pueblo valenciano? "Están frustrados, es normal. Pero yo no estoy aquí para evaluar lo que ha hecho la política esta semana. No tengo recursos para hacer esto. Es difícil pensar en algo así en 2024. Estamos en 2024 con todas las informaciones que tenemos. Puedes coger la hora exacta de cuándo empieza a llover... Y este tipo de tragedia no puedes arreglarla".

¿Ha visto alguna vez algo parecido? "Me he informado, claro. Es una catástrofe increíble. La gente está ayudando mucho. Es lo que tiene que hacer cada ciudadano. Ayudar a estas personas que están muy, muy afectadas".

¿Cómo ha vivido el grupo esta semana? "Ha sido una semana difícil, porque no es el ambiente normal. Pero no por lo que ha pasado con el Balón de Oro. Ha pasado y ya está. Felicitar a los premiados. La tristeza no está ahí, sino por lo que está pasando aquí en España".

¿En qué estado se encuentra Vinicius tras no ganar el Balón de Oro? "Está normal. Se da cuenta de lo que está pasando. Afortunadamente no hemos jugado el sábado y Vinicius se ha entrenado bien, como todos".

¿Qué piensa del distanciamiento entre políticos y ciudadanos? "La política es muy complicada, en todos los países. Opinar de esto... ¿Qué culpa tiene la política? No lo sé. Pero sí veo la frustración de personas que ha perdido todo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com