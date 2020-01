Valverde, sobre el sorteo de Copa: "La verdad es que no me gustaría que tocara el Real Madrid"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado tras lograr el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, al ganar al Celta de Vigo en el Camp Nou (5-0, con 1-1 en la ida en Balaídos), que no le gustaría que en el sorteo de este viernes les tocara el Real Madrid, uno de los siete posibles rivales para los blaugranas.

"La verdad es que no me gustaría que tocara el Real Madrid, pero no voy a decir nada porque si dices que 'no' al final toca", comentó irónico en rueda de prensa tras el buen partido de su equipo ante el conjunto celtiña.

Un triunfo sellado en apenas 31 minutos. "La primera parte ha sido de un gran nivel, salimos concentrados porque respetamos al rival porque ya nos empató aquí en LaLiga y empatamos el otro día. Teníamos que hacer un buen partido para pasar y lo hemos hecho. Estamos contentos, disfrutamos todos", se sinceró.

"Si veo jugar a mi equipo así siempre pienso que es de los mejores momentos, ha salido todo redondo y es a lo que aspiras; a que salga todo bien. Y hemos cumplido con creces. No sé si ha sido el mejor momento de todos, pero estamos contentos", celebró en este sentido sobre el triunfo.

Valverde, preguntado por cómo habrá vivido el partido Unzué ante su exequipo, reconoció que él también sufrió en el Camp Nou como entrenador rival.

"Lo vives de manera muy diferente a cuando estás en el otro lado. He venido aquí muchas veces con otros equipos y algunas me ha ido bien y otras muchas mal. Hoy hemos hecho buen partido porque al rival lo valoramos mucho", reiteró.

"Hoy la gente estaba muy contenta desde el primer minuto, conectados y nos ha hecho que estuviéramos mejor. Han animado a todo el mundo, también al entrenador, es posible. Es buen síntoma de que la gente está contenta. Esperemos que continúe así, porque estamos en el ecuador de la temporada", comentó sobre los cánticos de apoyo recibidos.

Celebró el buen partido de André Gomes o Thomas Vermaelen, lamentado que haya "sombras" sobre sus nombres en la afición, y ha negado que Gerard Piqué o Ousmane Dembélé tengan molestias de importancia.

"El tema de Ousmane no es nada especial y en el de Gerard tampoco, alguna pequeña molestia pero no estaba dispuesto a arriesgar. Con 4-0 era momento para hacer algún cambio", aseguró.

Similar a lo sucedido con el cambio de Leo Messi en la segunda parte, por un tema de descanso y tras ver la exhibición conjunta con Jordi Alba.

"Lo de Jordi Alba y lo de Messi no es algo de ahora, viene de lejos, pero es cierto que se están encontrando más y muy bien, nos viene de maravilla. Se buscan y están contentos de encontrarse porque al final no es que Alba le dé goles a Messi, también Messi a Alba", apuntó.

Por otro lado, aseguró que el recién fichado Yerry Mina es un jugador que el club seguía desde hace tiempo.

"Pensamos que nos puede ayudar, que es joven y tiene proyección y desparpajo para el juego, y pensamos que tiene recorrido en nuestro club. Veremos cómo se adapta a nuestro juego y a LaLiga, requiere un tiempo per confiamos en que sea rápido", auguró.