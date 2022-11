Valverde: "Me da igual los errores del Barça, nosotros hemos hecho nuestro deber"

El técnico del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, calificó de "noche mágica" la vivida este viernes en San Mamés con la goleada (4-0) ante el FC Barcelona en la ida de la Supercopa de España, aunque aseguró que el cuadro azulgrana "es capaz de hacer cualquier cosa", en referencia al duelo de vuelta del próximo lunes.

"Es verdad que ha sido un resultado abultado que pocos esperaban, pero el fútbol es como es. Hay veces que el contrario que te genera ocasiones y te marca y otras veces lo haces tú. El resultado llama la atención porque el Barça no encaja cuatro goles habitualmente. Ha sido una noche mágica en San Mamés y vamos a ver si somos capaces de refrendarlo el lunes porque nos queda mucho por delante", indicó en la rueda de prensa posterior.

Y es que la renta de cuatro goles, contra el Barcelona, no basta. "No lo damos por ganado ni ellos por perdidos. Todos sabemos lo que nos espera en el Camp Nou. Tenemos que ir ahí a jugar lo que sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ahora llevamos una renta amplia, contra otro equipo podría ser diferente, pero contra el Barcelona ya sabes que no", apuntó.

"Siempre que ganas todo eso te refuerza y tiene que ser para bien. Es un partido y es una pena que la final no sea a un partido. Pero nos queda mucho sufrir. Todos somos conscientes de ello, no hay nada dicho. El Barça es capaz de hacer cualquier cosa y de hacer un montón de goles", añadió.

Por otro lado, el técnico de los 'leones' explicó le da igual el análisis que se haga del partido. "La gente puede valorar lo que quiera. Cuando se juega contra un grande todo se mira bajo la óptica del más grande. Los análisis siempre se hacen en función de lo que han hecho o no ellos. Hemos ganado 4-0 y hemos hecho el partido que nos convenía", afirmó.

"Han tenido un gran inicio, una gran posesión los primeros minutos, pero hemos el primer gol. En el segundo tiempo han tenido unas ocasiones y ahí ha estado un poco la clave. Nos hemos rehecho y hemos conseguido el segundo gol y luego los demás", añadió.

"El Barça viene de jugar hace dos días y no ha tenido tiempo de preparar el partido en condiciones. Nosotros hemos hecho el partido que nos convenía. Cuando vamos a una final vamos a ganar como sea y lo damos todo. La final de mayo y las anteriores fue así también. A veces sale de una manera y otras veces las cosas vienen como vienen", confesó.

Por otro lado, Valverde explicó que para ser una noche feliz tiene que terminar con título en la vuelta del lunes en el Camp Nou. "He tenido noches más felices porque todavía no he ganado nada. Puede ser un resultado histórico, hemos disfrutado y el público recordará esto, pero es el partido de ida. Está claro que tenemos nuestras opciones y está más igualado que al comienzo", finalizó.