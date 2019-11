Valverde: "Griezmann se está adaptando, pero nos ayuda mucho en defensa"

Más información El Barcelona incrementa sus dudas tras un empate sin goles ante el Slavia de Praga

Tras el empate a cero ante el Slavia de Praga en el Camp Nou, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que existe "mucha presión" hacia su equipo y ha señalado que tienen que "responder" con vistas a los próximos partidos.

"No ha sido uno de nuestros mejores partidos, a pesar de cómo jugaban ellos. No llevamos dos partidos redondos como los que hemos hecho en casa hace nada. Hay mucha presión hacia el equipo y tenemos que responder", analizó el entrenador.

"Siempre hay críticas sobre el juego cuando no se pasa por encima del rival y ganas con claridad, aquí la gente no está dispuesta a sufrir. Si hoy hubiéramos acertado tres veces sería todo más apacible, pero nos han faltado cosas para superar con claridad al rival. Vamos a preocuparnos un poquito pero tampoco tanto, intentaremos mejorar pero si seguimos primeros, mejor", comentó en rueda de prensa.

Sobre el encuentro, Valverde elogió "la línea defensiva avanzada" del equipo checo, si bien lamentó que sus futbolistas no fueran capaces de generar más peligro al espacio.

"Han venido con la línea defensiva muy arriba y, a veces, acumulaban hasta seis jugadores en una misma línea. Era cuestión de acertar al espacio", señaló.

En este sentido, dijo que su equipo no pudo "concretar el dominio con más ocasiones de gol" porque, según puntualizó, si superaban esa línea sus jugadores gozaban de un "mano a mano".

Sobre los silbidos que se escucharon en algunos momentos del encuentro Valverde respondió de manera escueta: "Está bien que la gente exija al equipo [...] Aquí la gente no está dispuesta a sufrir".

Preguntado por la decisión de descartar a Junior Firpo y dejar en el banquillo a un lateral derecho como Sergi Roberto como recambio de Jordi Alba, que dejó el césped aquejado de molestias musculares, el técnico defendió esta fórmula.

Lesión de Jordi Alba

"Jordi (Alba) tiene un problema en los isquiotibiales y, en cuanto a lo de Junior, siempre dejo a un lateral en el banquillo. Estaba Sergi porque puede jugar en dos posiciones. Contamos con Junior, ha jugado partidos y seguirá jugando", zanjó.

Sobre el rendimiento de Griezmann: "Está adaptándose a nuestro equipo, es verdad que no es sencillo cuando vienes de fuera. Ha habido casos en los que entrar no es fácil. Él tiene virtudes que nos puedes venir bien, como ese juego al espacio que hoy quizá no ha entrado tantas veces como nos gustaría. Pero luego desde el punto de vista defensivo nos ayuda mucho".