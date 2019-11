Valverde, sobre Griezmann: "Es un gran jugador, hay que intentar ayudarle"

El FC Barcelona recibe la visita del Borussia de Dortmund en la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Champions. Valverde ha hablado en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el conjunto azulgrana en el Camp Nou.

El técnico del Barça ha hablado sobre la situación de Griezmann asegurando que todo el equipo debe ayudar al francés a adaptarse. "Hay que intentar ayudarle a través del entrenamiento. Darle pausas que pueden servirle. Es un gran jugador y esperamos que lo demuestre cada día", ha explicado.

Valverde ha analizado el encuentro del miércoles contra el conjunto alemán y la situación que tiene el equipo en la fase clasificatoria de la Champions. "El Dortmund es un gran equipo que tiene jugadores capaces de darle la vuelta a un partido, como hicieron ante el Inter. Cualquiera de los otros tres equipos del grupo se cambiarían por nosotros", ha apuntado haciendo referencia a que en caso de obtener la victoria, el Barça se clasificaría matemáticamente como primera de grupo.

Sobre el posible once

Para el encuentro, el Barça contará con la ausencia de Piqué por sanción. Sin embargo, el técnico ha sido optimista con la situación de Lenglet, del que ha asegurado que a pesar de que no quiso arriesgar cen Leganés, finalizó el entrenamiento completo y cree que puede estar disponible.

"No quise arriesgar en Leganés, pero ayer hizo el entrenamiento completo y pensamos que puede estar. Samuel hizo el otro día un buen partido y también estamos cubiertos con la posibilidad de Todibo y Araujo", ha explicado

Valverde ha asegurado que a pesar de sufrir mucho contra el Leganés, el equipo sabe que hay que mejorar pero sin perder la perspectiva. Es difícil jugar en Leganés. Los rivales también juegan, no están ahí para aplaudirnos. También nos podemos quedar con los partidos que sí han sido redondos, no solo ponernos en el precipicio por los que no lo son. Vamos primeros en la Liga y en la Liga de Campeones y queremos seguir siéndolo", ha concluido.