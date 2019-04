Valverde: "Cuando Messi está así, es imparable"

"SIEMPRE APARECE EN LOS PARTIDOS SEÑALADOS"

El entrenador del Barcelona destacó la actuación del argentino ante el United y no quiso entrar a valorar la celebración de Coutinho. "No sé lo que significa. Con lo que me quedo es con el golazo que ha metido, parece que al final nos quedamos con los detallitos", indicó Valverde.