El Valencia derrota al Málaga en Mestalla en un plácido partido

El Valencia mostró una cierta mejoría y encontró un respiro al ganar, gracias sobre todo a la imagen ofrecida en el primer tiempo, al Málaga, un equipo sin acierto y que incluso falló un penalti que podía haber supuesto el 2-1 antes del descanso. El partido se presentaba con algunas urgencias para el Valencia, pero los goles iniciales tranquilizaron al equipo que. El Málaga no hizo un buen partido y, además, las circunstancias le fueron adversas. Charles contribuyó en la jugada del primer gol, Angeleri se lesionó y Duda falló el penalti.

El Valencia controló el juego durante la primera mitad, en la que manejó el balón con más criterio que en anteriores encuentros y no permitió que el Málaga se aproximara con peligro a su portería. A pesar de ello, su mayor protagonismo no estuvo acompañado de demasiadas ocasiones de gol, pero sí del aprovechamiento de las que dispuso. La primera fue en una falta lanzada por Piatti que tocó ligeramente Charles y acabó en el fondo de la meta de Kameni. La segunda una acción individual de André Gomes, que acabó con un potente remate que Kameni no pudo detener.

Los goles reflejaban la superioridad local y la falta de fortuna del Málaga que sufrió la lesión de Angeleri justo antes del 2-0 y que desperdició un penalti en el tramo final del primer periodo (m. 38). El árbitro consideró que Santos hizo manos y en el lanzamiento Duda no fue capaz de engañar tras una 'paradinha' a Jaume Doménech, quien rechazó el balón. La primera mitad, entretenida por los lances del juego, acabó con el partido encarrilado por el Valencia y con la necesidad de reaccionar por parte del equipo andaluz.

La entrada de Cop tras el descanso dio más intensidad al juego del Málaga, mientras que el Valencia salió centrado en controlar el partido y aprovechar alguna contra. Esa fase de juego fue corta y a medida que pasaban los minutos el encuentro se tornó tedioso con la sensación de que al Málaga le faltaban argumentos para acortar diferencias en el marcador y el Valencia no se mostraba lo suficientemente ofensivo como para ampliar su ventaja.

Nuno Espirito Santo, técnico del Valencia, trató de refrescar el equipo con la entrada de Bakkali y Feghouli y ambos contribuyeron a las pretensiones del equipo local de mantener el control del juego. Cuando el partido se acercaba a su final, un derribo de Albentosa a Danilo propició un penalti, que transformado por Parejo, sentenció el choque.