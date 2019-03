El Depor aprovecha un mal inicio del Valencia y consigue un empate en Mestalla

El Valencia se estrenaba en Liga ante su afición con un partido complicado. El Deportivo de la Coruña no le iba a poner las cosas fáciles a los de Nuno, querían dar la campanada en Mestalla.

El once ché presentaba caras nuevas respecto al once tipo de Nuno, como Barbosa, Mina o De Paul, rotaciones necesarias en un principio de temporada intenso para los valencianistas. Abdennour, el flamante nuevo fichaje, estaba en la grada viendo el partido de su nuevo equipo.

La primera gran ocasión la tuvo el Deportivo, con Luis Alberto mandando alto un pase de Lucas Pérez. No tenía fluidez en ataque el Valencia, la ausencia de Parejo se notó, aunque no era el único jugador importante en el banquillo. Enzo Pérez, Alcácer o Piatti no salieron de inicio.

Negredo puso las tablas en el marcador

A la media hora de partido, el Depor se vio obligado a hacer su primer cambio. Luis Alberto se marchó del terreno de juego lesionado y entró Luisinho, castigado por el club por su incidente con Arribas.

No salió bien el Valencia y se lo hizo pagar el Depor. Lucas Vázquez sacó un disparo tremendo desde el pico del área para batir a Ryan, que nada pudo hacer para detener el disparo. Saltaban las alarmas en Mestalla cuando quedaba poco para llegar al descanso.

Álvaro Negredo, uno de los héroes del Luis II de Mónaco, puso el empate en el marcador en un córner en el que apareció solo en el segundo palo. Justo se llegó al descanso, el Valencia podía dar las gracias, porque el Depor fue mejor que los locales durante los primeros 45 minutos.

Mucha igualdad en la segunda parte

Arrancó la segunda parte y el guion de partido no cambió, la igualdad era la nota imperante. La entrada de Feghouli y de Parejo le dio mayor dominio del balón, pero el Depor seguía teniendo sus acercamientos.

Lux sacó bajo palos un balón del Valencia que se colaba dentro de su portería, tomaba el mando el mando del partido el conjunto local. Pese a sus acometidas, no llegaba el segundo gol. De hecho, se le complicaron las cosas por la expulsión de Barragán casi al final del encuentro.

Finalmente, el resultado fue de empate a uno, un resultado que le viene mucho mejor al Depor que al Valencia de cara a sus objetivos futuros. Ambos tienen dos puntos en la clasificación y se mantienen a mitad de tabla.