La UEFA planea usar el VAR en la Champions League de la próxima temporada

La UEFA tiene previsto empezar a utilizar el VAR en la Champions League 2019-20 aunque considera que su puesta en marcha en una competición en distintos países conlleva una complejidad mayor que en el pasado Mundial de Rusia.

"El plan es utilizarlo desde la próxima temporada, en las eliminatorias y la Supercopa en Estambul. No es fácil, tenemos que organizar la competición a través del continente con todos los árbitros", dijo el presidente de la UEFA, Aleksande Ceferin.

En su opinión, ponerlo en marcha "es mas problemático en esta clase de competición que en un Mundial", porque se juega en muchos países, afecta a la producción de televisión y es necesario que centralizar aspectos de tecnología.

"Para mí el VAR no está completamente claro por ahora, pero no hay marcha atrás. Hay situaciones que no están claras. En el Mundial creo que fue bueno pero vamos a ver cómo funciona. No se si se necesitarán cambios en el futuro", indicó.

La intención de emplear el VAR afectaría en principio solo a la Champions y más adelante a la Europa League.