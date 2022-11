Tres heridos en un enfrentamiento horas previas al partido entre Osasuna y Barcelona

Tres jóvenes han resultado heridos al ser agredidos por varios encapuchados este martes. Todo apunta a que los agresores han sido seguidores radicales del FC Barcelona. Los hechos han ocurrido en la Taberna Ezpala de la calle San Juan Bosco, un bar de Pamplona en el barrio de Iturrama. En este lugar se suelen reunir integrantes del grupo radical Indar Gorri.

Según varios testigos, los autores de los hechos -posiblemente una facción de los Boixos Nois- han llegado hasta las inmediaciones del local en varias furgonetas de las que han salido para agredir a aficionados de Osasuna. Estos aficionados habían quedado para acudir posteriormente al campo de El Sadar, para el partido que tiene lugar este martes entre Osasuna y FC Barcelona.

Cuerpos de la Policía Nacional y de la Policía Local han acordonado uno de los bares del barrio de Iturrama en Pamplona, donde ha transcurrido el ataque por parte de los seguidores radicales del Barcelona. En el interior del bar, al que han accedido doce de los violentos, se han lanzado también bengalas.

Horas antes del encuentro de La Liga entre Osasuna y FC Barcelona, varios aficionados rojillos se encontraban en el interior del bar cuando han aparecido los encapuchados portando navajas y botes de beisbol. Además de agredir a los seguidores de Osasuna, los asaltantes han destrozado el local rompiendo los cristales exteriores y de parte del mobiliario.

Los tres heridos han sido trasladados al hospital Universitario de Navarra, que todavía no ha emitido un parte médico sobre su estado.

Comunicado oficial del Osasuna

Por su parte, el Osasuna ha emitido un comunicado oficial en el que "condena de forma rotunda" los incidentes provocado por "ultras" del F.C. Barcelona, además de trasladar su "solidaridad" con los afectados. Asimismo, se pone a disposición de los aficionados agredidos.

"El club ratifica su total oposición a cualquier signo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte y expresa su deseo de que el partido de esta noche transcurra con absoluta normalidad", concluye el comunicado.

El partido entre Osasuna y FC Barcelona no estaba considerado de alto riesgo y no había previsto un dispositivo especial ante este encuentro. De hecho, no es habitual que los seguidores de estos equipos tengan disputas y en los últimos años eran aficiones que no habían protagonizado ningún incidente. Se trata ya de los segundos incidentes consecutivos protagonizados por los radicales de Osasuna, tras los ocurridos hace unos días ante radicales del Valladolid, también en Pamplona.