Totti anuncia que inicia una nueva carrera como directivo de la Roma

El excapitán de la Roma Francesco Totti anunció este lunes que, tras cerrar su carrera de futbolista el pasado mayo, empezará una nueva carrera de directivo del club capitalino, con el deseo de aportar toda la experiencia adquirida en el campo.

"Terminó la primera parte de mi vida de futbolista y ahora empezará otra más importante como directivo, con el deseo de que pueda hacer lo que hice en el campo durante muchos años", aseguró Totti en una entrevista exclusiva con la web de la Roma.

El ya exjugador explicó que aún no sabe en qué ámbito de la dirección de la Roma se especializará y que de momento trabajará en varios ámbitos, desde "los equipos juveniles" hasta al lado del presidente estadounidense, James Pallotta.

"Me tomé un tiempo para pensar y eso me ayudará a entrar con serenidad en este club y entender en qué rol me encuentro mejor. Estaré a disposición. Necesitaré seis meses, un año o dos, no lo sé (para entender su mejor cargo)", aseguró.

Totti informó de que tuvo una "conversación positiva" con el director deportivo español Ramón Rodríguez Verdejo Monchi y expresó su deseo de poder "ser importante para la Roma".

El italiano comentó además el día de su retirada del fútbol, el pasado 28 de mayo en un estadio Olímpico completamente lleno, y admitió que fue algo que llevará siempre consigo.

"Ese día nunca pasará para mí. Era demasiado emocionante. Se cerraban 25 años de mi historia con el Roma. El fútbol me dio mucho y yo traté de hacer lo mismo", dijo.

El anuncio de Totti puso fin a varias semanas de especulaciones sobre su futuro, ya que aún no había aclarado si tenía planeado seguir jugado al fútbol en otro equipo o si al final terminaría aceptando un nuevo contrato de directivo de la Roma.