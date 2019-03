Torres: "Nunca he ganado una Liga, ganarla con el Atlético sería especial"

"A mí me quedan títulos por ganar. Por ejemplo, me falta ganar una Liga. Nunca la gané y ganarla con el Atlético sería especial. Siempre hay que aspirar a todo, ganar títulos es lo que me falta. Y me dejaré la vida y todo lo que tenga por conseguirlo", dijo el delantero antes del encuentro con el Shangái SIPG de mañana.

El delantero explicó que su vuelta al Atlético tenía el objetivo de "cerrar un círculo" y espera estar "muchos años" en el club madrileño. "Ahora mismo no pienso en otra cosa", agregó. "Espero seguir ganando ,me encuentro muy bien y con ganas de jugar a un buen nivel. Aún me quedan años buenos y quiero disfrutarlos aquí. Y que la gente pueda disfrutar conmigo. Y ganar títulos, será esta temporada o la que viene o la siguiente", expresó el delantero de Fuenlabrada.

Recupera el '9' de toda la vida

Torres recuperará esta temporada el dorsal número 9 que llevó durante sus primeros años en el Atlético y que no pudo tomar al regresar en enero porque lo portaba el croata Mario Mandzukic, utilizando el 19 hasta final de temporada. "Estoy feliz de llevar el número con el que crecí en este club. Estoy agradecido por la oportunidad que me dio la vida de jugar con el mismo número con el que jugué tantos años aquí como futbolista. Es una temporada especial para mí", dijo al respecto.

Preguntado también por la selección española, Torres deseó que España pueda "repetir lo éxitos conseguidos" y reflexionó sobre el papel del Atlético en el conjunto de Vicente del Bosque, con jugadores habituales en las convocatorias como Juanfran Torres o 'Koke' Resurrección, además de él mismo. "Antes no había ningún jugador del Atlético en la Selección y ahora hay varios y eso muestra el nivel de este equipo. Es bueno para la selección, para el país y para el club que el Atlético esté a un nivel muy alto y es un premio porque se están haciendo las cosas bien en este club", afirmó.