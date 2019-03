Torres: "Necesitamos los seis puntos con el Astana sí o sí"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, destacó que jugar la Liga de Campeones con el conjunto rojiblanco es un "regalo más que tiene" su vuelta al club de su vida y remarcó que su equipo necesita "sí o sí" los próximos seis puntos en el torneo, ambos en disputa contra el Astana en casa y fuera. "Sabíamos que era muy importante ganar en Turquía (al Galatasaray) para aprovechar el partido de casa con el Benfica. Se ganó en Turquía (0-2) pero no estaba en nuestros planes esta derrota en casa con el Benfica (1-2)", repasó en una entrevista publicada este sábado en la página web oficial de la UEFA.

"Eso nos hace tener más necesidad de los puntos que vienen. Igualmente, estamos seguros de que vamos a llegar a la siguiente fase, que es el objetivo a corto plazo. Queremos ser primeros, que siempre en teoría tienes más ventaja, o menos desventaja en la siguiente fase... Sabemos que necesitamos los próximos seis puntos sí o sí para en los dos últimos partidos contra Benfica y Galatasaray jugarnos ser primeros, segundos...", añadió. Los dos siguientes compromisos serán contra el Astana, el primero el próximo miércoles en el Vicente Calderón y el segundo dos semanas más tarde en Kazajistán. "Cuando todo el mundo sobre el papel te da como favorito parece que estás obligado. Al final, en ese tipo de partidos es donde nos tenemos que mirar a nosotros mismos, tener la concentración propia de un partido de Liga de Campeones y afrontarlo con la idea de ganar", valoró el delantero del conjunto rojiblanco. Para él, disputar la Liga de Campeones con el Atlético "es especial".

"Sólo lo había vivido como aficionado, la 'Champions' en el Calderón, y el año pasado tuve la oportunidad de jugarla en el campo, que es algo que siempre había soñado de niño", resaltó. "Han tenido que pasar muchos años y estar muchos años fuera de mi club y de España para volver a vivirlo, así que es un regalo más que tiene esta vuelta al Atlético y ahora solo quiero disfrutarlo. Sé, porque he estado en la grada, lo que significa está competición para los aficionados y ojalá tengamos algo muy bonito que recordar".

También fue preguntado por su nuevo rol en el Atlético. "Yo he llegado a un equipo que he visto y he sufrido de rival. Había muchos compañeros con los que he coincidido en otros equipos, en equipos anteriores, en el Atlético, en la cantera. Y son jugadores a los que yo he admirado como aficionado cuando estaba en Inglaterra porque les he visto ganar. Les he visto ganar en el equipo en el que yo siempre lo he querido hacer", explicó. "Entonces, la primera vez que llegué solo quería aprender la diferencia entre el Atleti en el que yo había jugado y el Atleti de hoy, así que he aprendido más de lo que he podido enseñar. Luego, dentro del vestuario, pues la gente joven siempre te ve de una manera diferente, pero poder ayudar a los jóvenes no tiene precio", concluyó.