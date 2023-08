Las tiernas imágenes de Sergio Rico con Alba Silva de vacaciones tras recibir el alta

Sergio Rico recibió el alta médica después de estar más de dos meses hospitalizado tras un accidente con un caballo que sufrió en Huelva el pasado 28 de mayo. Durante ese tiempo estuvo ingresado en la UCI y tuvo que someterse a varias operaciones para tratar un aneurisma cerebral. El portero del PSG llegó a estar 22 días en coma inducido.

El pasado 18 de agosto no pudo contener las lágrimas a las puertas del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla: "He salido, gracias a Dios". Tenía ganas Rico de continuar con su recuperación tras un incidente que no recordaba: "El cerebro dicen que es inteligente y borra este tipo de sucesos. Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido".

Ahora, Alba Silva ha compartido unas imágenes en las que ambos aparecen en la piscina de su casa besándose apasionadamente tras la pesadilla que han vivido. Su mujer no se separó de él ni un solo día: "El amor todo lo-cura", ha escrito la periodista e influencer junto a las imágenes en su post de Instagram.

83 días ingresado

En total, el portero sevillano ha estado ingresado 83 días, de los que 37 estuvo bajo vigilancia las 24 horas del día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza, hasta que el 4 de julio pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería.

El portero, de 29 años y formado en la cantera del Sevilla, en cuyo primer equipo estuvo desde la temporada 2014-15 a la 2018-19, estaba el sábado 27 de mayo convocado por el equipo galo para el penúltimo partido de la liga gala, que jugaba en Estrasburgo, donde el PSG empató a uno y se proclamó campeón del torneo.

El meta, tras ese encuentro, se trasladó a la aldea de El Rocío, donde tuvo el accidente a las 8:30 de la mañana, y fue evacuado al hospital sevillano tras ser estabilizado por los servicios de emergencia que se encargaban de la cobertura sanitaria de la romería almonteña.

Durante su hospitalización, ha sufrido varios altibajos en su estado de salud y hasta en dos ocasiones se le suprimió la sedación, hasta que el 7 de junio se le retiró completamente y desde entonces ha estado consciente y tratado por el equipo de intensivistas de las graves heridas que le ocasionaron en la cabeza las coces del caballo.

Sergio Rico está siguiendo su recuperación ya en casa tras casi tres meses ingresado después del fatal accidente.