Tiago: "Jackson aún está aprendiendo nuestro sistema"

Tanto Barça como Villarreal son grandísimos equipos

El centrocampista portugués del Atlético de Madrid, Tiago Mendes, ha reconocido que a su equipo le está "costando" rendir en algunos partidos esta temporada, destacando que "han cambiado tantos jugadores que la adaptación tarda" y que ese proceso "no es fácil hacerlo de un día para otro".

"La filosofía no ha cambiado porque sabemos lo que nos ha hecho ganar y eso no va a cambiar. Han cambiado tantos jugadores desde el equipo campeón que la adaptación tarda. Los nuevos jugadores tienen características distintas y ese es el trabajo complicado del mister. En eso estamos, no es fácil hacerlo de un día para otro. Tenemos mucha calidad en esta plantilla", reivindicó Tiago ante la prensa.

Respecto a las dos derrotas sufridas por el Atlético esta temporada, el luso recordó que "tanto Barça como Villarreal son grandísimos equipos", aunque recordó que el equipo castellonense les "sorprendió al inicio del partido" del pasado sábado, saldado con derrota por 1-0.

"Apretaron mucho arriba y no nos dejaron circular el balón. La verdad es que estamos costando adaptarnos cuando nos cogen la medida. Tenemos que aprender. Seguro que el 'Cholo' (Simeone) está viendo lo que tenemos que hacer y cuando nos toque otra vez contra el Villarreal daremos una respuesta mejor", dijo Tiago, revelando que "no ha habido charla ni nada relativo al último partido" durante el entrenamiento de este lunes.

"Calidad tremenda" de Jackson

En este sentido, apuntó que "las críticas siempre vienen después de las derrotas y es normalísimo". "Se ha lesionado Koke, pero está Sául, Oliver, Tomas... Estamos bien cubiertos hasta enero, cuando podría venir otro jugador. Hay que dar confianza a todos y tirar para adelante", pidió.

Por último, Tiago destacó la "calidad tremenda" de Jackson Martínez y arropó al colombiano. "Le quiero decir a todo el mundo que esté tranquilo porque es un grandísimo jugador que va a aportar mucho. Aún está aprendiendo a jugar en nuestro sistema, que no es nada fácil para los delanteros porque ayudan un montón defendiendo. Jackson se está adaptando porque su trabajo es muy distinto a lo que hacía en el Oporto. Que tengan paciencia porque nos van a ayudar mucho", prometió.