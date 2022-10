Tebas: "Vamos a dejar KO a la Superliga"

"Vamos a dejar KO a la Superliga", "Madrid, Barça y Athletic quería que dijéramos que hemos perdido, pero no es así", con estas dos frases podríamos resumir la intervención de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la reunión con lo 42 equipos de 1º y 2º División.

En dicha comparecencia se han tratado los temas de la Superliga, los fondos CVC (Madrid, Barça y Athletic no están de acuerdo) y el acuerdo sobre la nueva Ley del Deporte.

"La mayoría de clubes están en contra de la Superliga, la dejaremos KO"

"Federación, Liga y clubes tenemos muchos mecanismos para luchar contra la Superliga, la enmienda no dejaba KO a la Superliga, nosotros la vamos a dejar KO", explicó, para terminar recalcando la figura del presidente del Real Madrid: "Florentino nunca pierde. Hoy se lo decía al Real Madrid. La gran mayoría de los países de Europa están en contra de la Superliga y a favor del actual modelo. La influencia del presidente del Madrid es muy importante en este país", aseguró.

"Florentino nunca pierde, tiene mucha influencia en este país"

A esta reunión sí que fueron Real Madrid, Barcelona y Athletic, a eso se refirió Tebas: "Hacía tiempo que no venían. El Real Madrid últimamente solo mandaba a un abogado y no veíamos a José Ángel Sánchez (hoy sí fue). Hemos tenido ese debate de CVC. La postura de los clubes ha sido que 'no somos tontos y hacemos las cosas con convencimiento'. Los clubes toman las decisiones con plena conciencia y en secreto, sin presiones. Las cosas se hacen por mayorías", comentó el presidente de LaLiga.7

Tebas quiso aprovechar para lanzar otro recado a Madrid y Barça a la vez que les tendía la mano: "La Superliga supondría la destrucción de los clubes. Espero que algún día abandonen ese proyecto y luchemos para acercarnos a la Premier".

"El Barça sabía que tenía que bajar la masa salarial"

¿Qué situación espera al Barça tras el KO en Champions? "Ellos saben que cayesen o no en Champions tenían que bajar la masa salarial. Van a tener que bajar si quieren incorporar jugadores. Y lo van a hacer. Nuestro control económico es un control de verdad, la Premier está teniendo miles de millones de pérdidas que están siendo sufragadas por clubes-estado", concluyó Javier Tebas.