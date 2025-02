Carlo Ancelotti: "Tebas puede quedarse tranquilo porque aquí nadie ha perdido la cabeza"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el derbi liguero contra el Atlético de Madrid y, de paso, ha mandado un mensaje a Javier Tebas, quien aseguró que el club blanco "ha perdido la cabeza" en su cruzada contra el estamento arbitral.

Mensaje a Tebas

"Esto es un tema que antes de un partido tan importante no me gustaría tocar, pero Tebas tiene que estar tranquilo porque nadie ha perdido la cabeza. Simplemente se ha pedido una explicación. Por lo que oigo nadie está contento, todos no están contentos porque todos piensan que es un sistema que favorece a Madrid... y cuando el Madrid quiere cambiar el sistema, todos están en contra"

¿Presiona el Madrid a los árbitros?

"A mí no me consta. El Real Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta"

Derbi madrileño en Liga

"Es un partido muy importante para los dos equipos que estamos peleando por intentar ganar esta competición. El derbi es un partido muy especial, ante un rival que está muy fuerte. Nada nuevo en la previa de este partido, el rival al que nos enfrentamos tiene todo para competir"

Actitud defensiva

"Yo creo que el aspecto defensivo te da una solidez que cuando los delanteros no aciertan, sacas un resultado. Los cuatro de arriba han marcado 60 goles, que es mucho... aunque la solidez defensiva no solo es de los de atrás, es un trabajo colectivo. Los cuatro que han hecho un trabajo ofensivo fantástico, el equipo necesita la ayuda"

Derrotas ante rivales grandes

"Mañana necesitamos los tres puntos porque son importantes, no hemos sacado nuestra mejor versión contra los rivales más duros"

Audios del VAR

"No los hemos recibido y por qué no lo quieren dar... no lo sé, tienes que preguntarle a ellos [...] Solo hemos pedido audios, algunas veces lo han sacado y otras veces no. No creo que hayamos pedido algo de secreto. Solo queremos saber cómo han manejado esta jugada, no hay nada de perverso"

Bajas en la zaga

"No lo sé. A veces ha faltado un poco de equilibrio, eso es cierto. Y alguno pensará que quitando a uno de arriba, se resuelve el problema. Pero no es así. El problema defensivo es de todos, incluidos los delanteros. Algo colectivo. Y muchos olvidan que hemos perdido a jugadores claves, como Carvajal o Militao. Y, pese a eso, estamos luchando en todas las competiciones. Rüdiger y Alaba volverán pronto, pero que nadie olvide que hemos perdido defensas muy importantes en este tramo de la temporada. Ojalá pronto podamos recuperar la normalidad, porque a mí me gustaría que Tchouaméni volviera a ser pivote, Alaba central, Carvajal lateral... pero estamos manejando una emergencia. Y, como he dicho, no está todo arreglado, pero algunos resultados hemos sacado"

Vuelven Lucas y Camavinga

"Había dudas con la alineación, Lucas y Camavinga, pero se han resuelto hoy. Están disponibles. Pondré un once que pueda darnos calidad y compromiso, son las llaves del éxito. Combinarlas. Puede que este año hayamos tenido más calidad que compromiso. Estamos trabajando para igualarlo"

Kylian Mbappé

"Lo he dicho muchas veces: ha llegado con humildad, muy bien, sin exigencias. Ha necesitado tiempo, pero se ha adaptado muy bien al equipo, como el equipo a él. Los datos están ahí, no le podemos pedir más. Estamos muy contentos"

Los tuits del Atleti

"Yo te explico lo que hemos hecho nosotros. Los que han jugado en Copa hicieron recuperación, gimnasio y piscina. El resto, trabajo de intensidad. Y hoy, algo táctico, pero poco. Unos 10-15 minutos. Mañana veremos vídeos y diré la táctica. Y nada más. La tele, esta noche, pero para relajarnos un poco. Eso es lo que hemos hecho nosotros"

Muchos minutos de Valverde

"A nosotros nos preocupa que se lesionen los jugadores, claro, pero Fede, además de querer jugar siempre, ahora es indispensable por las bajas que tenemos. Porque puede ser pivote o lateral derecho, dando descanso a Lucas, por ejemplo, que tenía un pequeño problema"

Defensas pesimistas

"Yo creo que Raúl es pesimista por lo que tiene mucha poyección. Creo que Jacobo también... el único que era más optimista de lo normal era Militao, pero ahora estoy un poco más tranquilo"

Dani Ceballos

"Ha tomado más protagonismo, porque siempre está presente, en ataque y defensa. Ha mejorado su condición física y eso es importante. El manejo de los tiempos de juego es algo que hace muy bien"

Rodrygo Goes

"De los 60 goles, Rodrygo también ha participado. Es un jugador de gran calidad como los otros, no tengo la idea de que para buscar el equilibrio tenga que quitar a uno o dos"

Semana caldeada

"Me ha descolocado tu pregunta, porque cuando me hablas de redes sociales, yo soy de la vieja generación. Del bolígrafo. Las redes, a veces, sacan argumentos, debates... con poco sentido. Porque, en mi opinión personal, es invisible. Si Fernando Burgos me critica, es él. Pero las redes sociales son gente invisible, que no conozco. Y prefiero no saberlo. Quiero poner cara a quien me critique"

Ramos y el 93

"No sé porqué ha cogido ese número (ríe), pero todos sabemos que es una leyenda del club. Solo le puedo desear mucha suerte y sé que el pueblo mexicano lo va a disfrutar"

