Tebas, durísimo con el Real Madrid: "Es un club llorón, llora este finde y llorarán el siguiente"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no pierde una oportunidad para hablar y criticar a "este" Real Madrid y sus constantes proclamas arbitrales. En una entrevista a 'The Objective', el abogado español ha sido muy directo a la hora de definir al club blanco y su forma de actuar en las últimas semanas.

"Es un club llorón, llora este fin de semana y llorará el siguiente..."

"Es un club llorón, está todo el día llorando. Lloran para el fin de semana, llorarán para el fin de semana siguiente... y parece que todo es culpa de una conspiración", dijo Tebas, que volvió a la carga con RMTV y el uso que la entidad merengue hace de su televisión privada.

"Desde Real Madrid TV, el Real Madrid, pone la polémica y escribe un relato falso y poniendo en duda todo el fútbol son ellos. Todos los clubes se quejan, pero desde el Madrid ponen en foco. Es un relato agresivo, verbalmente y manipulado. Conozco a muchos madridistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo el club en este aspecto", aseguró.

"Mi madridismo está hibernando"

El máximo mandatario de LaLiga también se refirió a su "madridismo": "Soy del Madrid, pero no florentinista. Mi madridismo se encuentra hibernando, pero de vez en cuando me inflo. Me alegro cuando ganan, me puse muy contento con la última Champions", explicó a la vez que sacaba a la palestra a Florentino Pérez: "Su fútbol engaña a la gente. Representa solo el fútbol para los ricos . El madridismo debería tener una opinión independiente".

El VAR desde el 'Ok, José Luis'"

Acerca del polémico uso del VAR, Tebas involucró de nuevo al club blanco y su 'influencia' en este: "Se hace un uno excesivo del VAR. Desde el todo OK Jose Luis, Florentino llamó al presidente de la Federación, Rubiales, y desde entonces se usa de manera excesiva. Nosotros queremos cambiar el sistema arbitral, y todos los equipos dicen que los más beneficiados son Barça y Madrid, pero no tienen televisión para denunciarlo".

Además de otras tantas cuestiones, Javier Tebas también habló sobre el Barça y el caso Negreira: "Creemos que existen indicios y pruebas para que condenen al Barça por corrupción deportiva en juicio oral por el tema de Negreira. Pero si el Barça fuese condenado no podríamos descenderles porque habría prescrito. Lo que no está acreditado es la compra de árbitros", zanjó.

