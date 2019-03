Un supuesto entrenador de regional de Tenerife agrede a un árbitro tras un partido

Un supuesto entrenador de un equipo de regionales de Tenerife ha reconocido que le dio "un piñazo" a un árbitro tras un partido en el que entiende que perjudicó a su equipo, y además le ha amenazado con "pegarle una paliza" si le vuelve a pitar mal de forma "descarada". El protagonista es Miguel Muñoz, que ejercía de entrenador sin tener la titulación necesaria, ha asegurado Ramón Hernández, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF), y que en una entrevista ha admitido que le dio "un piñazo al árbitro".

El técnico ha afirmado que le pegará una "paliza" si le vuelven a perjudicar de la misma forma y ha asegurado que no teme consecuencias o denuncias tras la agresión, porque tiene "manga para eso y para más". Muñoz ha manifestado que le da igual que no le permitan entrar más en los campos de fútbol, ya que tiene "muchas influencias" y conoce a gente "con mucho poder", que le puede decir dónde vive el árbitro para ir a esperarle por fuera y darle "una paliza".

"Voy a ser un revolucionario, como el Che Guevara. Ya está bien de que ustedes coman chuletas y pescados todos los días y nosotros solamente papas fritas y huevos", ha agregado.

El entrenador ha relatado que le da igual si el árbitro hizo un informe sobre la agresión o le quiere denunciar, ya que asegura tener "manga" para estos asuntos. Miguel Muñoz ha relatado que, "si van por las malas", él también tiene sus "medidas por las malas", mientras que ha asegurado que la Federación y la mutua "parecen una secta", "y después se van de viaje a las Eurocopas y los Mundiales", ha dicho. "Si me vuelven a pitar mal, haré lo mismo. Y lo seguiré haciendo hasta el día en el que me muera, que no creo que me queden más de diez años", ha manifestado.

Fuentes de la Federación Tinerfeña de Fútbol han explicado que se ha abierto un expediente en el Comité de Competición, que el técnico está suspendido cautelarmente y que las sanciones por agredir a un colegiado oscilan entre uno y cuatro años. Las mismas fuentes apuntan que, aunque hable como si fuera el entrenador, Miguel Muñoz oficialmente actuaba como encargado de material, ya que no tiene la titulación necesaria.

José Gil, presidente del club al que pertenecía el agresor, el Arguijón, ha informado de que Miguel Muñoz ya no forma parte de la entidad y ha negado que fuese el entrenador, sino "un encargado del material".