Solari: "¿Isco? Los futbolistas que tienen muchos títulos tienen toda la experiencia necesaria para saber qué tienen que hacer"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha asegurado que a pesar de los "contratiempos" en forma de lesiones esperan dar un paso al frente en LaLiga y "recortar puntos" a los equipos de arriba en su visita a casa del Real Betis, un equipo que tratará de disputarles "el balón y el dominio", y ha explicado que no es quién para "aconsejar" a Isco Alarcón sobre su actitud, porque en su vestuario solo hay "profesionales".

"Yo no soy quién para aconsejar a nadie. Estos jugadores son jugadores con mucha experiencia, con muchos títulos, con mucho bagaje competitivo. Los futbolistas que llegan a Primera y tienen muchos títulos tienen toda la experiencia necesaria para saber qué tienen que hacer. Aquí hay 24 profesionales", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, afirmó que el malagueño "está bien", igual que "todos los jugadores que están entrenando". "Queremos que estén bien los que no se están entrenando para recuperarlos y que puedan competir entre ellos. Las opciones se reducen. Mañana veremos quiénes son los que juegan, todavía no hemos cerrado la convocatoria", apuntó. "Son 24 jugadores, me encantaría que todos jugasen más. El trabajo menos grato es el de hacer la alineación y la convocatoria y que se queden jugadores fuera", añadió.

Partido difícil contra el Betis

"Nosotros somos 24 jugadores y todos son importantes y lo van a seguir siendo. Tenemos tres competiciones, apuntamos a todas, y ahora tenemos que ir a jugar contra el Betis mañana a intentar recortar puntos con los que están por encima, que es nuestro objetivo en LaLiga", continuó.

Precisamente, sobre el duelo en tierras andaluzas, el técnico madridista no descartó que puedan jugar con los laterales más adelantados, ya que "todas las posibilidades están abiertas" ante un rival duro. "Es un partido difícil, en Primera División no hay partidos fácil. Es una liga muy bonita, muy competida, muy bonita para el espectador español y extranjero. Es una liga muy seguida en el mundo por su competitividad porque no hay partidos fáciles. El Betis intentará disputarnos el balón y el dominio", advirtió.

En cuanto a las lesiones que han asolado al equipo, el preparador argentino se mostró resignado. "Todos juntos saldremos a ganar. Es cierto, tenemos muchos contratiempos, hay muchos jugadores lesionados que esperamos recuperar lo antes posible, porque es evidente que los necesitamos a todos. Pero igualmente lo afrontamos con espíritu crítico; trataremos de analizar las causas y ver en qué podemos mejorar en eso también", manifestó.

"Síntomas positivos" con Vinicius

En este sentido, no confirmó si Vinicius, que atraviesa un proceso gripal, estará disponible para el duelo en el Benito Villamarín. "Tenemos que ver si puede ser parte de la convocatoria. Importantes son todos, esperamos poder acortar los plazos de recuperación de algunos de ellos y tenerlos lo antes posible", afirmó.

"No lo sabemos nosotros tampoco, tendremos que esperar un rato más para dar la convocatoria. La fuerza del Madrid es el grupo; somos 24 más algún joven. La incrustación de jugadores jóvenes en un equipo que es tres veces campeón de la 'Champions' de manera consecutiva es delicada y es parte de nuestro trabajo. El síntoma positivo es que un chico de 18 años, tan jovencito, haya llegado y lo esté haciendo tan bien", dijo sobre el protagonismo del brasileño en el partido de Copa ante el Leganés.

Por último, Solari explicó que Mariano Díaz sigue "mejorando", y desdramatizó la lesión de Marco Asensio en el Mundial de Clubes. "Yo no lo llamaría desgracia, son gajes del oficio. Siempre son múltiples las explicaciones y lo asumimos con espíritu crítico, con la intención de acortar los plazos de recuperación", concluyó.