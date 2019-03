Simeone: "No tengo nada que reprocharle al equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó el empate (0-0) de su equipo frente al Astana en Liga de Campeones, y reconoció que no le sorprendió "el partido" y que no tiene "nada que reprocharle al equipo".

"A mí no me sorprende el partido, ya dije con antelación que iba a ser un partido duro y difícil y así fue, complicado, pero no tengo nada que reprocharle al equipo", afirmó el técnico argentino.

"Los chicos trabajan bien acá (los jugadores del Astana). Son fuertes y tienen un ritmo alto de juego. Nosotros hemos creado tres o cuatro situaciones importantes para poder marcar y no se pudo materializar. Pero reproche ninguno. El equipo trabajó, está fuerte y defensivamente siguen sin generarnos situaciones", señaló.

Además, el entrenador argentino se mostró crítico con su equipo en facetas ofensivas. "Obviamente necesitamos crecer en la parte ofensiva, necesitamos tener un poco más de claridad en los últimos metros. A los chicos les he dicho lo mismo, que estamos bien y que quien se pone nervioso, pierde", sentenció.

A ganar contra Galatasaray

"Después del partido que perdimos en casa con el Benfica sabíamos que la clasificación podía ponerse cuesta arriba. Habrá que hacer un buen partido con el Galatasaray e intentar ganar. A ver cómo quedan antes en el partido de esta noche contra el Benfica", comentó el 'Cholo'.