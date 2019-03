Simeone: "No tengo claro el once, mañana veremos quién juega"

"SER PRIMEROS ES MEJOR", EXPLICA SIMEONE

El técnico del Atlético de Madrid no confirma la titularidad de Fernando Torres ante el Benfica en Lisboa, donde el conjunto rojiblanco se juega el primer puesto del grupo. No lo tengo claro (el once). Mañana, a mediodía, veremos quién juega. "No solo en la delantera, también en el resto de puestos. Por eso vinimos con todos", aseguró Simeone.