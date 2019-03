Simeone: "Tenemos un equipo diferente, pero seguimos teniendo la misma esencia"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó que la vuelta a la competición y al estadio Vicente Calderón genera "adrenalina, expectativa y mucho entusiasmo" en el equipo, al tiempo que apostó por el partido a partido, porque los "grandes objetivos" se alcanzan "mirando cerca".

La pretemporada del Atlético

"Hicimos una pretemporada en consecuencia de lo que estábamos buscando. De a poco, los jugadores nuevos se van incorporando y van teniendo cada vez mejor las situaciones que nosotros buscamos dentro del juego. Y mañana, como todo inicio, tenemos mucha ilusión. Volver al Calderón después ya de casi tres meses nos genera adrenalina, expectativa, ganas de ver un estadio lleno y hay mucho entusiasmo", valoró en la víspera de recibir al UD Las Palmas.

"Y, desde el entusiasmo, tratar de volcar dentro del juego lo que necesitamos para hacer un buen partido", prosiguió Simeone, que, "en principio", está "escuchando y leyendo las expectativas que ha creado esta plantilla, que sin duda por nombres es muy importante, con muchos chicos jóvenes, que no es un dato menor", según añadió.

Pero, al mismo tiempo, advirtió: "Todo eso lo tendremos que ir volcando dentro de la no pérdida de la esencia del equipo e ir incorporando a aquellos que se adapten más rápido a lo que pide cada partido". "Yo considero desde nuestro pensamiento que tenemos que volcarnos hacia lo que creemos. Creemos en el día a día, en lo que puede suceder mañana, en tratar de encontrar el camino para no dejar salir rápido al contragolpe a Las Palmas", respondió Simeone.

"Nos volcamos en la realidad. Mirar muy adelante nunca me gustó. Siempre me gusta centrarme en lo que tenemos hoy, que es construir nuevamente un equipo con características diferentes a estas últimas temporadas sin perder la esencia. Y eso lleva trabajo, que estamos intentando acortar lo máximo posible para competir en todo lo que nos toque jugar", continuó el técnico en rueda de prensa.

El club quiere seguir haciendo historia

"Lógico que nuestro capitán tenga esas sensaciones, porque es lo que transmite el vestuario desde la ilusión. Yo me guió siempre por la realidad, que es el campo, el partido a partido y que la única manera que he podido llegar a los grandes objetivos es no mirando tan lejos, sino mirando bien cerca".

"No hay mejor versión que poder hacer las cosas bien con hechos y ahí están mañana para empezar a demostrarlos", añadió Simeone, que valoró "la linda competencia en la parte ofensiva" y resaltó que las incorporaciones de Ángel Correa, Luciano Vietto y Jackson Martínez "alimentan el juego que necesita este equipo" junto a Fernando Torres y Antoine Griezmann, los delanteros que continúan en el club.

"Todos nos dan, con distintas características, distintas posibilidades. Lo que sí haré en el inicio de Liga, como he hecho siempre, es buscar juntar entre los once que entran en el campo más los que están en el banquillo un equipo que me dé soluciones. Y a más soluciones, más minutos tendrán", recalcó en ese sentido.

Y habló de lo que espera de Jackson: "Nosotros siempre pedimos trabajo, intentar competir con los compañeros para competir mejor para afuera y que haga lo que viene haciendo normalmente. Somos un equipo que intentamos explotar de la mejor manera las características de nuestros delanteros. Y cuanto más rápido sus compañeros lo interpreten, él explotará y rendirá mejor".

Koke, una alternativa de cambio de juego

Simeone, además, explicó que Koke Resurrección, que este sábado jugará en la banda izquierda, "es una alternativa" para el medio centro: "La tenemos, la considero y todo dependerá de las formas de los compañeros que le rodean en esa posición, de la forma de Gabi, del partido que tengamos que jugar y de lo que creamos para llevar el partido al lugar donde buscamos.

Eso cambiará si Koke juega por dentro o en un costado". También fue preguntado por la renovación del uruguayo Diego Godín hasta 2019. "Creo que el seguir Godín, el volver Filipe, el seguir Juanfran, Koke, Griezmann, el seguir sosteniendo una base que interpreta de la mejor manera lo que es el sentimiento de estar en este club me da mucha más fuerza en cuanto a mi pensamiento de renovar tanto tiempo en el club", declaró Simeone.

"Creemos que se puede seguir creciendo. Y para eso hace falta gente que se siente involucrada. Y acá hay mucha gente involucrada dentro del grupo. Es una familia muy fuerte. Y ojalá que la gente que está llegando e incorporándose nos dé lo mejor y podamos tener muchos más Godín, Koke, Raúl, Torres, mucha más gente que quiere venir a este lugar y, cuando haya mucha gente que quiera venir acá, tendremos un paso más, seguro", añadió.

Simeone, por último, no dio por cerrado el mercado de fichajes para el Atlético. "Se sigue trabajando en el club. Hasta que no termine la posibilidad de que entre y salga algún futbolista, estamos abiertos a todo lo que pueda suceder. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos a día de hoy. Si viene algún futbolista más, bienvenido sea, y si tiene que salir alguno que sea lo mejor para el futbolista que tenga que salir", concluyó.