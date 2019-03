Simeone: "Saúl lo tiene absolutamente todo, pero no necesito que sea Tiago"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que al equipo le hace falta tener "más contundencia" y que ello pasa por mejorar "la solidez defensiva y ofensiva", y ha afirmado que el centrocampista Saúl Ñíguez, que en el duelo de este sábado ante el Granada (18.15 horas) suplirá al lesionado Tiago Mendes, lo tiene "absolutamente todo", pero que no espera que sea "parecido" al portugués, sino que el equipo jugará buscando "potenciar" sus "virtudes".

"Tenemos a Saúl, a Koke, Gabi también lo podría hacer... Está claro que Saúl tiene absolutamente todo: buen juego aéreo, intensidad, puede jugar en cualquier parte de la mitad del campo, tiene gol, tiene buena salida de pelota... Está en el convencimiento y en el equilibrio emocional que tenga que sostenga todo esto. Esperamos exigirle, porque es la única manera de hacerle crecer. Esperamos mañana un partido importante de él", declaró en la rueda de prensa previa.

Sin embargo, resaltó que no espera que el centrocampista ilicitano sustituya a Tiago, sino que el equipo se adaptará a sus características. "Nadie es parecido a nadie, no necesito que Saúl sea parecido a Tiago; quiero que Saúl sea Saúl, que Koke sea Koke y que Gabi sea Gabi en ese posición. Cada uno tiene sus características y virtudes, y buscaremos potenciar las virtudes del futbolista que va a jugar. En el momento en el que juegue cada uno de ellos el equipo jugará tratando de sacar partido de sus mejores virtudes", indicó.

Además, el técnico argentino no se mostró preocupado por la falta de gol de Fernando Torres, que busca su gol número 100 con el Atlético. "Uno cuando más habla de ciertas situaciones, menos suceden. El gol llega por naturaleza, por trabajar en consecuencia de acercarse al instinto de goleador que tienen todos los delanteros. Fernando lo tiene y estoy convencido de que está muy cerca de llegar ese momento", manifestó.

"Debemos tener más contundencia"

En este sentido, fue claro sobre qué le falta al equipo. "Tener más contundencia. Los equipos los creemos desde la solidez defensiva, que no es de la defensa sino del equipo, y de la ofensiva, que no es sólo de la parte ofensiva. La contundencia es lo que necesitamos tener más regularmente para que el equipo siga creciendo", señaló. "Me gustaría tener pocas situaciones y ser contundente. Está claro que tener situaciones te acerca más, la contundencia pasa más por una cuestión de seguridad, de intención e intuición. Los delanteros tienen rachas. Hay que seguir trabajando en búsqueda de generar situaciones", prosiguió el de Buenos Aires.

Por otra parte, habló del hecho de que ante el conjunto nazarí vaya a cumplir su partido 150 en Liga BBVA con el conjunto rojiblanco. "Todo lo que se ha generado en este tiempo es gracias al trabajo del cuerpo técnico, de los futbolistas, del club por trabajar con estabilidad durante cuatro años y medio. Ese crecimiento ha sido para todos. Es algo bonito, el partido número 150, pero nada me saca del pensamiento de cómo juega el Granada y de lo difícil que va a ser el partido", subrayó.

Por último, sobre la polémica por la supuesta alineación indebida del Real Madrid en Copa del Rey ante el Cádiz, Simeone explicó cómo trabajan en su club este tipo de informaciones. "Tenemos una persona que se llama Jacinta, que es la que recibe todo. Después baja a la dirección deportiva, Caminero, Andrea -Berta-... Luego baja a Pedro Pablo, el delegado, y me llega a mí diariamente todos los futbolistas que pueden jugar o no en cualquier competición que enfrentemos", concluyó.