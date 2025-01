Simeone responde a Ancelotti y Ceballos: "Cuando estaban en otro equipo pensaban otra cosa"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ofreció sus impresiones en rueda de prensa antes del duelo de Champions League ante el Bayer Leverkusen y respondió con sutileza a Dani Ceballos y Carlo Ancelotti.

"Nunca opino sobre lo que dicen mis colegas. Me remito a la memoria. Cuando uno va a la memoria y recuerda aquel partido contra el Bayern, aquellas declaraciones del mister (Ancelotti) fueron consecuencia de lo que ocurrió en el campo, no para la galería. Y Ceballos lo mismo: hizo la misma declaración cuando estaba en el Betis. Lo están haciendo muy bien, son un grandísimo equipo, pero cuando estaban en otro equipo pensaban otra cosa", apuntó el técnico argentino con una sonrisa.

Respecto al Getafe, rival de los rojiblancos en los cuartos de final de la Copa del Rey, Simeone avisó sobre las fortalezas del equipo de Bordalás.

"Lo conocemos muy bien. Está creciendo muchísimo, ya vimos el partido contra el Barça. Se ven las características del entrenador y, en un partido único, siempre es complejo", analizó Simeone.

"¿La Champions? Nuestro objetivo es llegar a esa final tan deseada"

El entrenador del Atlético de Madrid restó importancia al quedar entre los ocho primeros de la liguilla de Champions y acceder de forma directa a los octavos de final.

"Primero hablemos del rival. El Leverkusen es un equipo extraordinario, con una gran velocidad de juego y un posicionamiento muy bueno. Xabi está haciendo un trabajo buenísimo, ya lo demostró la pasada temporada y va camino de repetirlo. Es admirable cómo juegan al fútbol. Nosotros a competir con nuestras herramientas, con el objetivo que tenemos. Nunca el club ha logrado ganar esta Champions y nuestro objetivo es llegar a esa final tan deseada y querida por todos", reconoció Simeone.

El entrenador rojiblanco aseguró que es él quien decide los lanzadores de los penaltis, después de que Griezmann fallara uno ante el Leganés en Butarque.

"Lo decido yo. La responsabilidad es mía. Lo decidiremos mañana a las siete de la tarde", apuntó Simeone.

¿Qué le parece Wirtz?

"No podría hablar tanto sobre él, no lo he seguido tanto. Sé la importancia que tiene Wirtz en los partidos que he visto, pero no solo él. El equipo tiene un patrón de juego muy marcado, respetando situaciones para atacar de diferentes maneras, y él es uno más en un equipo muy compacto".

¿Análisis hace del nuevo formato de la Champions?

"Nos obliga a tener que ganar una cantidad determinada de puntos. Siempre fue así, pero antes había menos partidos; ahora hay más, somos más equipos, jugamos todos contra todos y entran ocho directamente a los octavos, evitando dos partidos. El estímulo de tener que sacar puntos está, como siempre estuvo, pero este bloque de ocho equipos evitan dos partidos".

¿Ve reflejado el carácter de Xabi como futbolista en su faceta de entrenador?

"Sí, seguro. Es una referencia por cómo veía el fútbol desde el centro del campo, que es desde donde mejor se ve, y tuvo grandes entrenadores. Felicitaciones absolutas por su trabajo, y tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".

¿Es la Champions una cuenta pendiente?

"Es el objetivo que tenemos todos los equipos que participan, y nosotros somos uno de ellos. Nuestro objetivo es llegar a la final, sí".

