Ancelotti responde al 'ataque' de Simeone: "Puede que sean espinas..."

Carlo Ancelotti no quiso rehusar el 'ataque' de Simeone y contestó a las declaraciones del técnico argentino tras el polémico Real Madrid-Celta de Copa del Rey (4-2 tras prórroga): "Llevan pasando desde hace 100 años, no sé qué les sorprende", dijo el Cholo refiriéndose a posibles ayudas arbitrales al conjunto blanco. Palabras a las que respondió así el entrenador madridista: "Son cosas que se dicen a veces para la galería... Todo el mundo del fútbol tiene muy claro lo que ha sido el Madrid durante 125 años de historia. Supongo que pueden ser espinas que duelen", señaló el italiano.

Respuesta al Cholo: "Supongo que son espinas..."

Un intercambio de declaraciones que vino producido por una actuación arbitral de la que se quejó amargamente el Celta y, por ende, otros clubes como el Atlético de Madrid representado por la figura de Simeone. Los vigueses, por su parte, reclamaron dos penaltis (uno de Lunin y otro de Rüdiger), además de una expulsión a Endrick por un pisotón en el talón de Carl Starfelt. Los blancos se terminaron imponiendo 4-2 en la prórroga y consiguiendo así un billete para los cuartos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo lunes y en el que también estará el Atleti.

Por otra parte, Ancelotti elogió a Endrick en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Las Palmas de Liga y tuvo que volver a enfrentar preguntas sobre su futuro en el banquillo merengue, el cual se ha puesto en entredicho recientemente tras la goleada del Barça en la final de la Supercopa de España ¿Seguiría siendo entrenador del Madrid si hubiese sumado 5 puntos de 21?, preguntó un periodista haciendo referencia a la mala racha que atravesó el Barça de Flick a final de 2024.

¿Seguiría en el banquillo con 5 de 21 puntos en Liga?

"Mejor no te respondo... (tono irónico). Tengo que mejorar muchas cosas. Hay veces que no jugamos bien y tengo que mejorar. El partido ante el Barcelona es mi responsabilidad y es aceptable y justo que la afición me pite. La afición no se olvida de lo que hemos hecho. Este equipo no está a la deriva, está vivo y va a pelear hasta el final".

Este domingo el conjunto capitalino recibirá a Las Palmas en la jornada 20 de la Liga, un encuentro en el que los locales no pueden permitirse un pinchazo y tampoco una mala imagen. El Madrid es segundo a 1 punto del Atleti, líder, que visita Leganés este sábado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com