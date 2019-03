Simeone: "Raúl García será recibido de la mejor manera"

"La idea nuestra siempre es seguir mejorando. Entendemos que siempre hay que crecer. El equipo está bien, pero al mismo tiempo lo más difícil en el fútbol es mantener la regularidad y la continuidad. Y para eso no hace falta sólo jugar bien; hace falta tener una cabeza muy fuerte, interpretar los momentos de la Liga y transmitir no con palabras sino con hechos lo que uno quiere buscar", valoró en rueda de prensa después del entrenamiento.

Las sensaciones del técnico para esta temporada son "siempre positivas". "Siempre optimista, porque nuestro objetivo es mejorar y, a partir de eso, lo único que me importa es mirar hacia adelante. Todo lo que venimos haciendo quedó atrás y ahora se necesita centrarnos en este partido importante que tenemos con el Athletic".

Simeone se imagina un duelo de alta intensidad, "por las características" de los dos equipos: "Aquel que logre interpretar más rápido la velocidad de ejecución vivirá mejor en el partido, porque habrá pocos espacios, porque habrá que jugar muy rápido y el que pueda sentirse más cómodo en ese juego va a tener más opciones".

Elogios a Raúl García

Y destacó la pareja de ataque formada por Aduriz y Raúl García: "Intentamos siempre para con los futbolistas importantes como Aduriz tener atenciones. La presencia de Raúl ha potenciado aún más las características de Aduriz. Se entienden muy bien, hacen una buena copia ofensiva, con agresividad, con talento, con buenos golpeos, con buenos movimientos en el área, con buen trabajo defensivo... Posiblemente sean de las copias ofensivas más importantes".

"Tendremos, como lo hacemos siempre con los equipos que tienen buenos futbolistas, las atenciones necesarias", prosiguió Simeone, que elogió a Raúl García, que se reencontrará con el Atlético de Madrid, con el que ganó siete títulos, jugó 329 duelos y marcó 49 goles, además de ser una pieza fundamental para el equipo.

"Raúl es un chico al cual el grupo quiere muchísimo, tiene muchísima amistad con un montón de futbolistas, ha dejado un grandísimo recuerdo en el club y seguramente nuestra afición, que es agradecida para con la gente que deja la vida en el juego futbolísticamente hablando, tendrá un momento especial para con Raúl porque se lo merece a partir de todo lo que dio tanto en el campo como sobre todo como hombre en el vestuario. Se lo recibirá de la mejor manera porque merece ese recibimiento", avanzó el técnico.

Giménez, novedad

"Tuve un montón de jugadores de equipo, he tenido la suerte de dirigir muchos chicos que saben jugar como equipo e interpretan las situaciones y está claro que Raúl ha sido uno de los futbolistas que lo hemos hecho jugar en muchos más lugares de los que en realidad él juega, porque se siente mucho más cómodo de segundo delantero y nosotros lo hemos hecho jugar como extremo por derecha, como volante por derecha, como volante por izquierda...", continuó.

"Y él siempre ha transmitido al equipo lo que tiene, que es pasión, es trabajo, es esfuerzo, y eso mismo le está transmitiendo a un Athletic que con Aduriz empiezan a ser mucho más competitivo a partir de la presencia de Raúl en campo", añadió.

Para el encuentro de este domingo, el técnico mantendrá en principio la base de su equipo tipo, con la única novedad del uruguayo José María Giménez por el montenegrino Stefan Savic en el centro de la defensa, aunque no desveló el once, en el que seguirá con Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección en medio campo. En Granada, Saúl comenzó por delante de la defensa y en Lisboa, el pasado martes en la Liga de Campeones, ese rol fue para Gabi al inicio del choque.

Sin Tiago, toca rotar en el centro del campo

"En estos dos partidos que ya hemos jugado (sin Tiago) han rotado bastante en esa posición. Por características pueden jugar los tres, ya sea Koke, Gabi o Saúl", explicó. "Estará en la búsqueda que queremos de cara al partido usar las características de cada uno que convengan más al equipo. Nos dan los tres opciones y eso siempre es saludable", valoró el entrenador, que respecto a la posición de referencia ofensiva, entre Luciano Vietto y Fernando Torres, apuntó que intenta, según el partido, "explotar las características de los dos dentro" del encuentro, porque "los 90 minutos" le "dan la alternativa para jugar con los dos".

En el global de la plantilla, el técnico repasó que el "objetivo" es "involucrar a la mayor cantidad de futbolistas que estén disponibles para sentirse importantes". "Y creo que en ese camino estamos. Hoy en día, ahora por ahí ha bajado un poco la presencia en minutos que no le he dado a Correa, pero después tenemos involucrados a muchos chicos. Thomas está jugando, Óliver está jugando, Siqueira cuando juega lo hace de titular...", agregó. "El único que no hemos podido darle más minutos es a Lucas, pero después todos han tenido minutos. Y creo que la única manera para competir en los objetivos que queremos es tener a los chicos disponibles para sentirse importantes. Después, la palabra titular... Yo la llamo que empiezan el partido y lo otro que pueden terminar el partido", afirmó.