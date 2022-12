Simeone: "Quizá el que no esté dando todo es el entrenador"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció en la previa del duelo liguero ante el Elche. Los rojiblancos reciben en el Metropolitano al conjunto ilicitano para despedir un irregular 2022. Y es que la Liga y la Copa del Rey son los grandes objetivos del Atlético de Madrid tras quedar fuera de la Champions en la fase de grupos.

Respecto al pobre rendimiento del plantel rojiblanco, el Cholo asumió el 'mea culpa' y reconoció que quien más está fallando es él.

"Tenemos un gran plantel, cuatro jugadores en la final del Mundial, quizá el que no esté dando todo es el entrenador. Tenemos un gran plantilla. Soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en LaLiga. Son más o menos los mismos nombres que ganaron LaLiga a falta de Trippier y Suárez. La base de los titulares de LaLiga están. Está Correa, Carrasco, Joao, Giménez... Sumamos a Griezmann. El entrenador es el que está fallando más que otras cosas", explicó Simeone.

"¿Posible salida de Joao? No hay ninguna confirmación..."

El técnico argentino también aseguró que no tienen constancia de una posible salida de Joao Félix del Atlético de Madrid y aseguró que el equipo necesita al atacante luso.

"Lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades. ¿Posible salida? No hay ninguna confirmación a lo que dices, vivo en el día a día y trato de resolver las situaciones y las circunstancias que me toca sostener. Busco ganar el partido, que es lo importante", indicó Simeone.

El entrenador del Atlético de Madrid afirmó que su relación con Joao Félix es buena.

"Es una relación buena, de trabajo. Desde que estoy en el club nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas y no podemos estar de acuerdo en todo, de buscar lo mejor para el club. Hasta el último día que esté yo o los futbolistas. Dar el máximo de todos", aseguró Simeone.

Por último, Simeone no perdió la oportunidad para pedir que las "cuatro patas" del club -afición, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico- sigan "firmes".

"Nos haremos fuertes, necesitamos de las cuatro patas, lo hemos demostrado en los últimos años. Espero continuar como hemos convivido en estos 11 años", expresó, preguntado por una posible reunión de la directiva para abordar su salida.