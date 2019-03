Simeone, sobre la jugada de Giménez: "El que juega sabe que estas situaciones pueden suceder"

CREE QUE EL EQUIPO ESTÁ EN EL "CAMINO BUENO"

El entrenador del Atlético de Madrid restó importancia al error del central que permitió al Deportivo lograr el definitivo empate en Riazor. "Me quedaría con otro tipo de cosas. En el segundo tiempo, más que esa jugada puntual, el equipo no tuvo la pelota, no creó ocasiones, no presionó alto", explicó Simeone.