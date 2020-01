Simeone sobre Joao Felix: "Cuando aparece el sentir porque están jugando en el Atlético, las cosas salen solas"

El técnico argentino Diego Pablo Simeone tuvo palabras para el atacante portugués Joao Felix en la víspera del encuentro de la Supercopa de España que disputará frente al FC Barcelona en Arabia Saudí.

"Cada futbolista una personalidad diferente, cada futbolista necesita un tiempo diferente. Intentamos, dentro del error que seguramente cometeremos, acertar en la forma de cómo llegar a cada uno de ellos, cómo lo vivan con entusiasmo, emoción" señala un 'Cholo' que destacó por encima de todo el compromiso:

"Aparte de que tengan talento necesitan compromiso. Cuando aparece el sentir porque están jugando en el Atlético, las cosas salen solas. Para João, Savic cuando llegó, Koke y Saúl de chicos. No hablo nombres propios sino de una forma de vivir" esgrimió.

Respecto al cruce frente al FC Barcelona, el argentino aseguró, al contrario que su homónimo Ernesto Valverde, que se trata de un partido "diferente a lo de Liga".

Hay una eliminación directa y un solo resultado. Hay que ganar. Los dos equipos con sus características y con sus herramientas buscarán ese objetivo. LaLiga te permite un empate o situación que esta competencia no te va a dar y sólo hay un solo resultado, que es ganar" añadió.

Sobre el nuevo formato Simeone confiesa: "Nos tenemos que adecuar a lo que propone la FEF y nosotros buscar resolverla. Hay semifinales donde antes no lo había y un partido más que antes no lo había. Nosotros tenemos claro el concepto. Tener que viajar que antes no sucedía. Intentando ganar que es lo único que va a contar para el final". Aunque ve en este nuevo formato a mitad de temporada otros alicientes.

"Siempre es una oportunidad competir por cosas importantes y nosotros lo valoramos todo. La entendemos como una oportunidad seguir creciendo como club y como equipo" concluyó.