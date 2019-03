Simeone: "Jackson está para pelear por la titularidad"

"Yo creo que en una competición tan importante y tan difícil es muy pronto para hablar de favorito. Pensamos sólo en el partido de mañana y me parece un poco exagerado, jugando en casa con 55.000 personas y un estadio tan caliente, decir que mañana los favoritos somos nosotros, pero cada uno es libre de opinar lo que quiere", valoró el técnico en rueda de prensa en el complejo Ali Sami Yen.

Simeone analiza el Galatasaray desde las cualidades de su plantilla y no desde el momento que atraviesa en su Liga, en la que ocupa la octava plaza con un triunfo, dos empates y una derrota en cuatro duelos: "Las competiciones son diferentes. Cuando uno arranca un torneo nuevo como la Champions tiene un entusiasmo mayor".

"Siempre miramos la calidad de los futbolistas, no los momentos del equipo. Y el Galatasaray posee un potencial ofensivo enorme. No creo que se tenga que tener en cuenta su momento en la Liga, sino la calidad de sus futbolistas", prosiguió Simeone, que recalcó que las virtudes de su rival "son de mitad de cancha hacia adelante".

¿Siqueira o Gámez para suplir a Filipe?

"Vamos a tener que estar muy atentos a todo eso que sucede sobre todo en el arranque del partido, que seguramente será fuerte, intenso, con un equipo jugando en casa, me imagino, agresivo. Y eso generará tener una gran atención en la mitad del campo", añadió el entrenador, que no desveló su idea del once para este martes. En Madrid sólo se ha quedado el brasileño Filipe Luis.

"Hizo un grandísimo esfuerzo para llegar al partido del Barcelona, entrenó tres días y medio y logró llegar y hacer un partido correcto, así que entendíamos que jugando tan cercano del sábado a la noche al martes el esfuerzo iba a ser demasiado y preferimos dejarlo en Madrid para que se entrene y que esté en condiciones de volver el sábado con el grupo (frente al Eibar)", explicó Simeone.

No desveló su sustituto en el lateral izquierdo -el brasileño Guilherme Siqueira y Jesús Gámez son las dos opciones, con más probabilidades para el primero- ni el resto de la alineación ni si habrá rotaciones en la portería o en algún otro puesto para el choque de este martes frente al Galatasaray.

El once no está cerrado

"No hemos decidido el equipo que va a jugar mañana. Estamos esperando a que entrenen hoy -la sesión era después de la rueda de prensa en el escenario del encuentro- para ver cómo se sienten la mayoría de los que han jugado sobre todo el sábado", repasó Simeone, quien, en cualquier caso, añadió: "Está recién empezando el año".

"La idea siempre va a ser formar un equipo en consecuencia de lo que creemos para poder llevar el partido al lugar que deseamos. Y de la portería, lo mismo que de los otros diez futbolistas. No les hemos dado el equipo a ellos, así que no adelantaremos nada todavía. Hasta que no termine el entrenamiento no vamos a resolver el equipo", dijo el entrenador, que remarcó que el colombiano Jackson Martínez está "muy bien" físicamente para pelear por la titularidad.

"El club está creciendo"

También habló de la confección de la plantilla para este curso: "Es normal que cuando se van jugadores importantes y caros vengan jugadores importantes y caros. El club está creciendo en ese aspecto y ojalá podamos de a poco ir involucrando a todos de la mejor manera dentro del equipo".

"Ya lo han visto a Carrasco, ya ha jugado Vietto el otro día, ya ha jugado Jackson en los tres partidos, ya ha jugado Óliver... Creo que nos falta que juegue Savic y no me quiero olvidar de algún otro chico que falte por debutar. La Liga es larga, la Liga de Campeones esperemos que sea larga y la Copa del Rey lo mismo, así que habrá tiempo para que jueguen", declaró.