Simeone: "No creo que haga falta motivación para jugar el derbi"

"El equipo, desde la intención y desde el juego en el primer tiempo, ha tenido situaciones más que claras para ponerse en ventaja no sólo con un gol. No estuvimos finos de cara a la última situación y ellos encontraron en una jugada un poco aislada, porque no habíamos tenido ningún apuro hasta ese momento, un lindo gol con Gaitán", repasó el entrenador en rueda de prensa.

"El segundo tiempo arrancó con una gran contra de ellos, bien resuelta por el rival, y después fue un insistir constante. Tuvimos una con Correa muy clara, el equipo insistió, buscó y trató en consecuencia de encontrarse con situaciones de gol, pero desgraciadamente no pudo concretar. Y nosotros sabemos más que nadie que esto es por efectividad, no por ocasiones de gol", valoró.

"Creo que las imágenes hablan por sí solas", respondió después a una pregunta acerca de si el argentino Nico Gaitán había sido decisivo para la derrota del Atlético, tras anotar un gol, el del empate en el minuto 36, y fabricar el 1-2, con una jugada y una asistencia a Gonçalo Guedes en el inicio de la segunda parte.

Sobre las bengalas, ni hablar

Para Simeone, el lanzamiento de bengalas de la afición del Benfica sobre seguidores del Atlético, nada más marcar Gaitán el 1-1, "absolutamente" no influyó en el rendimiento de su equipo en los minutos posteriores. "Eso es un tema social que lo tendrán que resolver la gente que lo tiene que resolver", añadió.

"En el campo, el Benfica hizo un partido muy competitivo, mereció por efectividad la victoria y nosotros buscamos ya sea con el 1-1 o con el 1-2 encontrarnos con el juego para empatar el partido", dijo el entrenador, que apuntó que es "muy pronto para decir que hay una situación clara de uno y otro equipo" que accederán a octavos.

Su conjunto, según explicó Simeone, es "normal que no esté contento por la derrota", pero apostó por pensar ya en el siguiente encuentro: "Mañana volveremos a entrenar y nos enfocaremos en la Liga en un partido importante para todos (frente al Real Madrid). No creo que haga falta mucha motivación para jugar un partido como el del domingo".