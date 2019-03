Simeone confirma a Torres ante el Betis: "Ojalá llega a los cien goles"

Con el Clásico en la mente de todos, esta jornada el Atlético deberá rendir visita al Real Betis en el Benito Villamarín con el objetivo de sumar unos valiosos puntos de cara a la lucha por la Liga BBVA. Un partido duro, para el que Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, ha querido confirmar la presencia en el once inicial de Fernando Torres, toda vez que Jackson Martínez haya llegado tocado de su compromiso internacional con Colombia.

"Valoro y exijo a Fernando como futbolista y no como ídolo del club. Se lo dije desde el primer día. Ha jugado bastantes partidos, ha entrado muchos minutos y estamos necesitados de su fortaleza, como también del crecimiento de Vietto que está siendo muy bueno. Torres es mucho más profundo y mejor en los espacios y los dos le hacen muy bien al equipo", comentó el Cholo.

Sobre la falta de gol, Simeone reconoce que espera que termine por llegar: "Para los delanteros siempre es un peso no tener la frecuencia de gol. Espero que Torres, que jugará ante el Betis, pueda llegar a esa cifra de cien goles que es tan importante para él y para la historia del Atlético".

Quiso valorar el argentino la situación de Griezmann, afectado por los atentados de París al estar él en Saint Denis y su hermana siendo una superviviente del ataque en la sala Bataclan: "Le veo bien, pensando en jugar el partido y en mostrar lo que él sabe hacer dentro del campo".

Donde no entró fue en el partido entre Real Madrid y Barcelona: "Hay encuentros importantes, pero nos tenemos que centrar en el Betis. No me interesa lo que hagan, me interesa hacer un buen partido para seguir en esta línea. El Betis nos exigirá estar muy concentrados, con jugadores como Joaquín y Rubén Castro que aportan esa cuota de velocidad y resolución".