Sergio Rico y Alba Silva anuncian que esperan un hijo: "Como el rayito de luz..."

Sergio Rico, portero del PSG, será padre después de que su mujer Alba Rico lo anunciara en sus redes sociales subiendo varias fotografías y dedicando un bonito mensaje al bebé que esperan.

"Como el rayito de luz después de la tormenta... así llegas a nuestras vidas bebé. Aún no te conocemos y ya te amamos", decía la publicación de la periodista, la cual ha sido compartida por Sergio Rico en su perfil oficial de Instagram.

Una gran noticia para ambos que llega casi 8 meses después de que el ex del Sevilla abandonara el Hospital Virgen del Rocío en el mes de agosto después de pasar 83 días ingresado. Rico fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico al ser golpeado por un caballo "desbocado" en la romería del Rocío (Huelva) el 28 de mayo de 2023.

Alba Silva lo desmintió hace semanas

En relación a esto, Alba Silva realizó el pasado 14 de febrero una reflexión en su perfil de redes sociales que borró poco tiempo después desmintiendo que el matrimonio esperara un hijo: "No he dado una entrevista ni he dado una entrevista a absolutamente nadie. Todo medio que ponga palabras en mi boca que no he dicho se lo está inventando. Quién me conoce sabe que jamás contaría una noticia como esa a través de un medio de comunicación, así que por favor, no creáis todo lo que leéis. No tengo nada que ver", dijo.

Rico, en busca de su redebut

Por otra parte, el próximo objetivo de Sergio Rico es volver lo antes posible a los terrenos de juego, algo en lo que lleva focalizado desde que recibió el alta médica. "Tengo un aneurisma que puede llegar a fallar y provocar un derrame cerebral. Nunca me he planteado que podía haber muerto", admitió el español poco después de abandonar el hospital.

Además, en otra entrevista reciente (enero) a 'Canal+Foot', el guardameta dio más detalles de lo que ocurrió cuando se despertó: "El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena", explicó.

Muchos porteros para Luis Enrique

El futbolista de 30 años no tendrá nada fácil ser un hombre importante para Luis Enrique, que ahora mismo dispone de cinco guardametas sin contar con el español: Donnarumma, Letellier, Mouquet, Navas y Arnau. Muchos nombres para un puesto en el que parece haberse hecho fuerte el portero italiano. No obstante, el contrato de Sergio Rico con el PSG finaliza en junio de 2024 y es más que posible que el ex del Mallorca, entre otros, busque un club que esté dispuesto a darle una nueva oportunidad de cara a la próxima temporada. Todos queremos volver a ver a Sergio Rico en un campo de fútbol.

