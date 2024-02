Sergio Rico y Alba Silva serán padres tras el grave accidente del futbolista

El pasado 28 de mayo de 2023, Sergio Rico sufrió un accidente con un caballo en la romería de El Rocío, Huelva. El suceso le provocó un traumatismo craneoencefálico que le hizo estar en coma durante semanas y estar ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla durante meses.

Nueve meses después de haber sido dado de alta, Sergio Rico y su mujer, Alba Silva, han anunciado que van a convertirse en padres: "Estamos muy agradecidos a la vida. Después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo. Sobre todo para Sergio, que está emocionadísimo", indica la periodista e influencer a la revista '¡Hola!'.

"Antes del accidente de Sergio, perdimos un bebé. Ahora tenemos miedo de que nos pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados", ha confesado Alba Silva. La periodista mostró una horas y horas junto al futbolista cuando estuvo ingresado en el hospital, al tiempo que atendía a los medios de comunicación.

Esta noticia también les trastocará la vida, aunque ahora positivamente: si todo sale bien, la pareja tendrá a su primer hijo a finales de 2024.

'Cada día estoy muchísimo mejor'

No obstante, la vida de Sergio Rico cambió el pasado 28 de mayo cuando el golpe de un caballo le dejó casi un mes en coma inducido. El portero del PSG sobrevivió tras 26 días en coma y no tiene secuelas físicas ni psíquicas tras recibir el alta el clínica el 18 de agosto.

"Todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema"

El portero del París Saint-Germain se sinceró en una entrevista en Dazn el pasado enero: "Cada día estoy muchísimo mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes. Diría que me he recuperado al 90 por ciento", dijo.

Sergio Rico estuvo más de 80 días ingresado en un hospital. Perdió 20 kilos, pero no las ganas de volver a competir: "En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero profesional. Todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema, así que, si ellos no lo temen, ¿por qué lo iba a temer yo?", explicó.

