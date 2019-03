Sergio Ramos no volverá a jugar hasta que se recupere totalmente del hombro

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha decidido parar definitivamente y no volver a infiltrarse el hombro izquierdo, que se ha pinchado en seis ocasiones esta temporada para jugar encuentros que consideraba importantes tras caer lesionado el 15 de septiembre ante el Shakhtar Donetsk.

En esta ocasión será definitivo. Ramos para y no regresará a los terrenos de juego hasta que no esté totalmente recuperado, informaron fuentes cercanas al jugador. Después de sufrir una luxación acromio-clavicular del hombro izquierdo a mitad del mes de septiembre, las recaídas que ha tenido el central andaluz no le impidieron fijarse el clásico contra el Barcelona como el último día en el que realizaba un esfuerzo extra.

Hasta en seis ocasiones jugó infiltrado en el hombro izquierdo Sergio Ramos, obligado también por la plaga de lesiones en defensa y la ausencia del portugués Pepe en una buena parte de esta temporada por lesión. Encuentros importantes como ante el PSG en Liga de Campeones más los duelos ligueros frente a Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Sevilla y Barcelona los jugó mermado en sus condiciones físicas.

Quiere evitar el quirófano

El capitán del Real Madrid quiere evitar el quirófano, ya que una intervención de hombro provocaría un tiempo de recuperación mayor, y junto al cuerpo técnico y los médicos ha acordado parar por completo y realizar un tratamiento conservador para recuperar la zona dañada.

Ramos acudirá a la ciudad deportiva de Valdebebas para realizar trabajo físico y tener tratamiento fisioterapéutico, pero no se expondrá a ningún ejercicio de contacto. No se espera que el capitán blanco pueda regresar ya en 2015, ya que se estima que parará un mes, lo que provocaría la temporada con menos participación de Ramos desde que llegó al Real Madrid.

Con el encuentro que este miércoles el Real Madrid juega en Donetsk en la Liga de Campeones ante el rival frente al que se lesionó en el Santiago Bernabéu, el Shakhtar, serían ya siete partidos los que se ha perdido y habría que sumarles otros siete encuentros más a partir de ahora entre Liga, 'Champions' y Copa del Rey.