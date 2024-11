Sergio Ramos sube este vídeo a sus redes sociales tras la lesión de Militao y las reacciones no paran

Eder Militao revivió ante Osasuna la pesadilla que ya sufrió el pasado 12 de agosto de 2023, cuando en la primera jornada de LaLiga ante el Athletic se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Un año y tres meses después el central brasileño volvió a lesionarse de gravedad, esta vez en la rodilla derecha, ante Osasuna. El internacional por Brasil sufre "una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha" y volverá a pasar por el quirófano.

El Real Madrid solo cuenta, a día de hoy, con un central (Antonio Rüdiger) sano porque David Alaba aún está recuperándose de la grave lesión que sufrió el pasado mes de diciembre de 2023. En esta situación, Carlo Ancelotti tendrá que improvisar y lo que parece claro es que Raúl Asencio va a contar con minutos, al menos hasta el mercado de invierno. Su actuación ante Osasuna convenció al Bernabéu y a un Ancelotti que elogió al canterano.

"Raúl ha jugado muy bien, con personalidad. Ha dado la asistencia del segundo gol, ha sido una sorpresa bonita y hay que agradecer el trabajo que han hecho con él en la cantera, particularmente Raúl que ha trabajado muy bien con un jugador que necesitamos en este momento", indicó el italiano.

"Ahora no pienso en el mercado de fichajes. Hasta el parón de Navidad tenemos partidos que preparar con los jugadores que tenemos. Hoy ha jugado Valverde de lateral derecho, que me parece bien, Raúl ha contribuido de forma importante al equipo. Tenemos esto y como lo hicimos bien el año pasado lo haremos este", concluyó el de Reggiolo.

Minutos después de que Eder Militao se lesionará ante Osasuna y abandonara el terreno de juego entre lágrimas y gritos de dolor en camilla, se ha producido un hecho muy comentado en las redes sociales. Y es que Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid y a día de hoy sin equipo, subía a su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le veía entrenando en plena naturaleza, mostrando una gran forma física.

"Feeling strong! 🔥🦁🏃‍♂️‍➡️", reza el texto del defensa sevillano junto a ese vídeo.

Como era de esperar los aficionados reaccionaron al instante a la publicación de Sergio Ramos y muchos pedían su vuelta al Real Madrid.

El propio Sergio Ramos mandaba ánimos a Eder Militao minutos después a través de su cuenta de 'X'.

"Fuerza, Mili 💪🏻. Te sabes el camino de vuelta, lo recorriste una vez y lo vas a volver a hacer. ❤️ @edermilitao", indicaba Ramos.

Guti avala el fichaje de Ramos: "Yo en esta situación claro que lo veo, a coste cero"

José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, comentó el Real Madrid - Osasuna para DAZN y no dudó a la hora de apostar por el fichaje de Sergio Ramos tras la grave lesión de Militao.

"No pinta bien, ojalá que las pruebas nos quiten la razón, pero no pinta bien. Es el lado más triste del partido de hoy, la lesión de Militao. Se une a la lesión de Carvajal. Alaba ha tenido una lesión muy larga, no parece que pueda entrar a corto plazo", explicaba Guti

"Son dos bajas muy importantes. Vamos a ver si lo de Militao al final es algo grave. Pero parece que sí y que tienes que salir al mercado. Está Sergio Ramos sin equipo. Lateral derecho y central. Yo en esta situación claro que lo veo, a coste cero. Viene de jugar el año pasado en Sevilla y hacerlo bien", analizó el exfutbolista de Torrejón de Ardoz.

"Puedes ir al mercado y si de verdad te quieres traer a uno pagando mucho dinero, sabiendo que es un jugador para los próximos 10 años, ve y tráelo. Pero en diciembre traer un parche si no sabes cómo va a ir o si al año siguiente lo vas a tener, yo creo que lo tienes claro Sergio. Un hombre que ha estado en la casa, que el año pasado estuvo en activo. Que se sigue cuidando y que puede ofrecer esos seis meses", explicó Guti.

