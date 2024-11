Real Madrid vs Osasuna, en directo: Partido de LaLiga EA Sports

El entrenador italiano, el hombre que ha llevado al Real Madrid a tocar la gloria en las tres últimas temporadas, aseguró en la previa del duelo ante Osasuna que había detectado dónde está el problema de su equipo.

"Pensamos que hemos encontrado la solución, pero es lo teórico todo. Este no es el sitio para hablar de los problemas que hemos tenido, porque cada uno tiene su opinión y nosotros nos tenemos que enfrentar a la realidad, que es que hemos perdido en los últimos partidos y tenemos que hacerlo de forma distinta", explicó el italiano.

El de Reggiolo confirmó que no moverá hoy a Vinícius de la banda izquierda y que Mbappé seguirá jugando de delantero centro.

"No he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia. Mbappé tiene las características para jugar de delantero. Yo no quiero cambiar esto", señaló Ancelotti.

"No me cuesta nada decir que es un momento difícil, es normal que pase en el fútbol, en un deporte donde está contemplada la derrota. No estamos acostumbrados porque todo ha salido perfecto desde hace mucho tiempo, lo aceptamos y no podemos bajar los brazos; los brazos tienen que estar más altos que nunca. Es un grupo fuerte, sano, motivado, en el mejor club del mundo. Es el mejor sitio para vivir y sacar adelante momentos difíciles. Aquí estamos todos en el mismo barco. Y estamos unidos más que nunca", aseveró el italiano en rueda de prensa. Pues hoy ha llegado el día de demostrarlo.