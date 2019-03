Sergio Ramos sigue sin entrenar con el grupo

Ramos, según informa el club, no participó de la exigente sesión preparatoria que dirigió el técnico francés Zinedine Zidane, en la que el trabajo físico y con balón acapararon la atención. No obstante, el zaguero sevillano, sustituido en el descanso del partido ante el Deportivo por problemas musculares, no debería tener problemas de entrar en la lista.

Gareth Bale, ausente el jueves, sí que se ejercitó con el resto de compañeros. La plantilla efectuó diversos circuitos físicos y posteriormente varios ejercicios con balón, con esprints, remates a portería y centros tras envíos desde las bandas.

Como es habitual, los guardametas, el costarricense Keylor Navas, Kiko Casilla y Rubén Yáñez, trabajaron a parte en la primera parte del entrenamiento.

El conjunto blanco terminará mañana a las 11.00 de preparar el encuentro del domingo (16.00) ante el Sporting de Gijón en el estadio Santiago Bernabéu