Sergio Ramos escribe a un conocido actor canadiense: "Cada día me dicen que nos parecemos"

Sergio Ramos ha enviado en Twitter un mensaje públicamente a Pablo Schreiber, un actor nacido en Canadá y nacionalizado estadounidense, con el que asegura que le comparan a menudo por su aspecto físico.

"Pablo Schreiber, ¿cómo estás? Me llamo Sergio Ramos, futbolista profesional y español de fútbol. No sé si a ti te pasa mucho, pero recibo muchos mensajes cada día diciéndome que nos parecemos. ¿Qué opinas? Encantado de conocerte, hermano", escribió el jugador del Real Madrid y la Selección Española.

Pablo Schreiber es un actor de 40 años e interpretó el papel Nick Sobotka en la serie The Wire; también hizo de George Méndez ('Pornstache') en Orange is the new black o de Mad Sweeney en American Gods.

Muchos usuarios empezaron en Twitter a recordar a Ramos a recordarle su parecido con otros famosos como el músico Calvin Harris, el actor Val Kilmer o la actriz de 'Big Bang Theory' Mayim Bialik.

