Sergio Canales, tras su expulsión: "No tengo nada que reprocharme"

Sergio Canales no podrá jugar este fin de semana ante el Atlético de Madrid tras ser expulsado por Mateu Lahoz en el partido ante el Cádiz.

El centrocampista del Betis ha escrito una carta abierta en sus redes sociales en la que señala que "no tengo nada que reprocharme" y asegura que no se equivocó y que si lo hubiera hecho pediría perdón.

Así reza el mensaje de Sergio Canales

Siento no poder estar con mis compañeros y mi afición este domingo contra el Atlético de Madrid, pero siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo NADA que reprocharme. NADA.

Tengo mi conciencia muy tranquila y seguiré actuando hacia los árbitros, compañeros y rivales con el mismo trato que lo he hecho desde que debuté como profesional hace catorce años.

Todos me conocéis y también sabéis que si me hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso.

Estoy frustrado por no poder jugar esta próxima jornada. Esa es la gran derrota que tengo. Toda la fuerza para mi Betis. Seguimos

Mateu Lahoz no llegó a aclarar en el acta lo que le había dicho Sergio Canales y cuáles fueron las palabras que precipitaron su expulsión. El árbitro valenciano se limitó a señalar en el acta del partido que la primera amarilla fue por "hacer observaciones a decisiones arbitrales" y la segunda por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido".