Sergi Roberto: "Es extraño que estemos sólo dos jugadores del Barcelona convocados, pero es una anécdota"

El centrocampista de la selección española Sergi Roberto recordó que siempre le ha estado "muy agradecido" a Luis Enrique Martínez por todo lo que le ayudó en su paso por el FC Barcelona y se mostró "muy contento de volver a estar a sus órdenes" tras citarle para los partidos ante Inglaterra y Croacia, aunque también reconoció que le parecía "un poco raro" que sólo estén Sergio Busquets y él como jugadores azulgranas en esta convocatoria.

"Siempre he dicho que Luis Enrique ha sido muy importante para mí. Me hizo debutar en el 'B' cuando estaba en el Juvenil y en el primer equipo me dio la continuidad que no había tenido anteriormente. Ahora me da la oportunidad de volver a la selección. Siempre le voy a estar muy agradecido y estoy muy contento de volver a estar a sus órdenes", expresó este Sergi Roberto en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Las nuevas normas van bien para el bienestar del equipo"

El catalán reconoció que el asturiano "es un entrenador adecuado" para dirigir al combinado nacional. "Su criterio de juego se adapta a lo que viene siendo el estilo con los últimos seleccionadores. Creo que nos va a ir bien y en el vestuario es un grandísimo entrenador y motivador. Esperemos que hagamos unos buenos partidos para empezar", comentó.

El polivalente jugador también se refirió a las nuevas normas que ha impuesto el nuevo seleccionador. "Son normas de vestuario. Nos ha hecho algunas de horarios y así, pero eso va bien para el bienestar del equipo", se limitó a decir.

Pero pese a su pasado azulgrana, Luis Enrique sólo le ha citado a él y Sergio Busquets en esta convocatoria. "Sólo somos dos y lo normal es que seamos más, pero es una decisión de entrenador y es una anécdota, aunque es un caso extraño. Esperemos que en un futuro puedan ser más porque es bonito también tener aquí a más del Barça", remarcó.

"El entrenador decide qué jugadores hay que llamar y en este caso Jordi (Alba) no está. Es muy importante, pero está tranquilo y seguirá trabajando para ver si le llega la llamada, y si pasa, estará muy contento", añadió sobre el lateral de L'Hospitalet, una de las ausencias más sonadas de esta primera lista.

"Tenía mucha ilusión por estar en el Mundial"

El de Reus, que calificó como "muy importantes" a Gerard Piqué, Andrés Iniesta y David Silva, retirados a nivel internacional, confesó que esperaba estar en el Mundial.

"Había hecho una buena temporada y tenía mucha ilusión, pero la decisión del entrenador fue llamar a otros y lo respetó. Ahora vuelvo y estoy muy contento, ilusionado y con ganas de volver a jugar estos partidos", reflejó.

El azulgrana ve "una situación nueva y diferente" que la nueva etapa de la selección se inicie con dos partidos oficiales y sin amistosos de por medio para trabajar los conceptos de Luis Enrique.

"Tenemos pocos entrenamientos y nos está dando mucha información porque quiere que hagamos las cosas que le gustan. Nos estamos adaptando a cosas nuevas y que para mí, más o menos, son las mismas que en el Barça", apuntó.

"Estamos mirando aspectos defensivos y ofensivos, y también estamos estudiando al rival. El equipo tiene muchas ganar de jugar este partido y aunque llevemos pocos entrenamientos para jugar uno oficial estamos trabajando muy bien", sentenció al respecto.