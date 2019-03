Sergi Barjuán destituido como entrenador de la UD Almería

El técnico barcelonés Sergi Barjuán, que fue renovado en junio para llevar el proyecto de la UD Almería de nuevo a Segunda División, ha sido destituido por la entidad rojiblanca. La decisión ha sido comunicada por el presidente de la entidad, Alfonso García, en una rueda de prensa improvisada. García Gabarrón ha justificado la decisión en que "el equipo no reacciona".

"La puntuación tampoco es la que pensábamos que deberíamos tener a estas alturas", ha dicho. La UD Almería comenzó ganando los dos primeros partidos disputados en casa. Lo hizo con cierta irregularidad en su juego, con problemas defensivos que, aunque puntuales, se han repetido en los últimos cuatro partidos, plazo en el que sólo ha sumado el punto de este sábado frente al Tenerife.

"Cuando se mezcla la falta de fútbol en momentos determinados, que el equipo no está fluido, que no hay puntos y que no hay sensación de que pueda reaccionar, me duele mucho la decisión que he tomado pero tenía que tomarla", dijo el presidente. Sobre el posible sucesor, dijo que no ha hablado con nadie. "Pero para el martes queremos que esté el nuevo entrenador cuando el equipo vuelva al trabajo. Hemos creído que lo mejor es que descansen domingo y lunes".