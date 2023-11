El sentido abrazo de Alexia Putellas y Jenni Hermoso antes del Clásico en Montjuic

Jennifer Hermoso y Alexia Putellas se volvieron a encontrar este domingo sobre el césped de Montjuic, estadio que albergó el clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid. Alexia Putellas, que no entró en la convocatoria por una contusión en la rodilla izquierda, no lo dudó y se acercó hasta la zona en la que estaba la delantero del Pachuca.

Jennifer Hermoso se estrenaba como comentarista de DAZN y estaba en ese momento realizando la previa del clásico, en el que el Barcelona se impuso por un contundente 5-0 al Real Madrid. La dos veces ganadora del Balón de Oro y máxima goleadora de la historia del Barcelona, se fundió en un sentido abrazo con su compañera en la selección española tras tres meses muy complicados a raíz del beso que Luis Rubiales propinó a la delantera madrileña después de la final del Mundial.

"¿No quieres que te pregunte nada?", se escucha decir a Jennifer mientras se abraza con Alexia Putellas. Las dos internacionales españolas intercambiaron bromas en un emotivo y curioso momento antes del clásico en Montjuic. "Te ha pillado por banda tu amiga", le interpelaba la periodista Sandra Díaz a Alexia. "No pasa nada, lo hago por ella", respondía Putellas.

"Es lo que tiene tener una amiga ya en el otro lado", bromeaba Díaz, a lo que la delantera del Pachuca respondía: "No me retires todavía". "Aún está, aún no, que es un gusto jugar con ella", replicaba Alexia Putellas.

Otra de las cosas que más llamó la atención fue la camiseta de Alexia, con el logo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

"Alexia, me ha flipado tu camiseta", le decía Sandra Díaz a la centrocampista culé. "Sí, un poco de guiño a la ciudad", respondía Alexia Putellas.

Alexia Putellas y Jennifer Hermoso podrían volver a coincidir el próximo mes de diciembre, siempre que Montse Tomé decida llamar a ambas para los dos últimos partidos ante Italia y Suecia en la Nations League.