Se filtra el vídeo de la terrible agresión del jugador Nicolás Albarracín a su pareja Natalia Camilo

Escándalo en el fútbol uruguayo después de salir a la luz el vídeo de la terrible agresión del futbolista Nicolás Albarracín a su pareja, la actriz y modelo Natalia Camilo. Una agresión por la que su actual club, el Montevideo Wanderers FC, ha decidido suspender de forma indefinida al jugador.

"Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido. Ojalá alguien haga algo"

El vídeo de la agresión, en el que se ve como el jugador agarra del pelo y zarandea a Natalia, fue difundida por una amiga de la pareja de Albarracín, la actriz Nazarena Vélez, que denunció en su cuenta de twitter la agresión.

"Así trata el jugador de fútbol Uruguayo Nicolás Albarracin a su pareja desde hace años,la actriz Natalia Camilo. Ella me mandó el vídeo hace unos días en un claro pedido de ayuda. Hoy volvió a agredirla y la amenazó pero en público y fue detenido. Ojalá alguien haga algo", explicó Nazarena en las redes sociales.

La propia Natalia Camilo difundió conversaciones con Albarracín, en las que se puede escuchar al jugador uruguayo amenazándola: "Te dije que conmigo no juegues. Respétame como yo te respeto a ti, no me meto contigo, ando tranquilo... Te pusiste 'chupavergas', Nati, se te viene la noche, 'chupapija'. Te voy a arruinar ahora"